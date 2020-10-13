Фирмино: «Коутиньо феноменален. Просто нельзя отрицать, что он волшебник»

Нападающий сборной Бразилии и «Ливерпуля» высоко отозвался об игровых качествах своего партнера по команде , выступающего за «Барселону».

Коутиньо феноменален. Просто нельзя отрицать, что он волшебник. Он создает шедевры, которых не существует, которые нельзя придумать. Вы всегда должны пересматривать повторы его шедевров, чтобы понять, что он сделал.

Для меня было честью играть с ним в «Ливерпуле» и честь – играть за сборную Бразилии. Я его большой фанат, потому что он один из лучших игроков в мире.