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Фирмино: «Коутиньо феноменален. Просто нельзя отрицать, что он волшебник»

13 октября 2020, 17:18

Нападающий сборной Бразилии и «Ливерпуля» Роберто Фирмино высоко отозвался об игровых качествах своего партнера по команде Филиппе Коутиньо, выступающего за «Барселону».

Коутиньо феноменален. Просто нельзя отрицать, что он волшебник. Он создает шедевры, которых не существует, которые нельзя придумать. Вы всегда должны пересматривать повторы его шедевров, чтобы понять, что он сделал.

Для меня было честью играть с ним в «Ливерпуле» и честь – играть за сборную Бразилии. Я его большой фанат, потому что он один из лучших игроков в мире.

Недавно и сам Коутиньо поделился мнением о своей карьере.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 18:30
Трудно спорить с Фирмино.
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 17:58
бразильцам по завершении можно цирк организовать))волшебники и клоуны уже есть)))
Q-J-G
Q-J-G
13 октября в 17:19
Возможно итак....Спорный вопрос.
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