Кураньи: «Жду, что „Динамо“ теперь будет играть на новом уровне!»

Бывший форвард «Динамо» рад, что стал новым главным тренером москвичей.

«Динамо» сделало отличный выбор! Возможно, у Сандро не такой большой послужной список, как это может показаться на первый взгляд, но не стоит придавать этому серьезного значения. Шварц — высококлассный специалист, который высоко котируется в Германии. Фанаты «Майнца» были крайне расстроены его уходом.Сандро знает, как делать хорошие команды, у него своя идея игры, которую он умеет донести до футболистов, у него прогрессивное футбольное мышление, так что жду, что «Динамо» теперь будет играть на новом уровне!