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Кураньи: «Жду, что „Динамо“ теперь будет играть на новом уровне!»

14 октября 2020, 20:06

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи рад, что Сандро Шварц стал новым главным тренером москвичей.

«Динамо» сделало отличный выбор! Возможно, у Сандро не такой большой послужной список, как это может показаться на первый взгляд, но не стоит придавать этому серьезного значения. Шварц — высококлассный специалист, который высоко котируется в Германии. Фанаты «Майнца» были крайне расстроены его уходом.Сандро знает, как делать хорошие команды, у него своя идея игры, которую он умеет донести до футболистов, у него прогрессивное футбольное мышление, так что жду, что «Динамо» теперь будет играть на новом уровне!

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
15 октября в 01:04
Это ожидание длится с тех времён когда в воротах еще играл сам Яшин. Должно быть Лев Иванович крепко удивился бы узнав что теперь главная надежда Динамо - немец..
Loko57
Loko57
14 октября в 22:37, ред.
Ну, как говорится... "Будем посмотреть"
протон1
протон1
14 октября в 21:22
если эти кетоходы не подведут его. надеюсь заиграют. воронина тоже надо брать в тр штаб
andre_can
andre_can
14 октября в 21:02
главное, чтоб до ФНЛ не опустились ;)
Leha-ha50
Leha-ha50
14 октября в 20:46
Ахтунг!!! Очень интересно. Хотя у Динамо уже столько новых этапов было, а результатов нет. И вот новый этап, хотя в данном контексте это слово мне напоминает товарный вагон , буржуйку , конвоиров. Посмотрим, куда этот этап прибудет???
Где будет следующий немец рулить??? Раз мода такая пошла , можно жать новых германцев .
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
14 октября в 20:44
Человек с грузинским именем, теперь ясно почему проиграли.
VAN ARM
VAN ARM
14 октября в 20:10
фнл это достаточно новый уровень))
Gahi
Gahi
14 октября в 20:09
Знаковый человек для Динамо .
David Young
David Young
14 октября в 20:08
Будет ли оно так? Увидим.
shlomo
shlomo
14 октября в 20:08
Пока ничего не хочется говорить...будем посмотреть...
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