Воронин: «В „Динамо“ начинается крайне интересный этап»

Экс-форвард «Динамо» прокомментировал свое назначение на должность ассистента нового главного тренера москвичей .

Во-первых, хочу сказать, что я очень рад тому факту, что снова буду в «Динамо»! Я провел здесь яркие годы игровой карьеры, надеюсь провести и яркие годы тренерской. Начинаю ее в штабе Сандро Шварца.

Мы вместе играли три года и могу сказать, что человеческие качества у Сандро на высоте. В «Динамо» начинается новый крайне интересный этап, частью которого буду и я.