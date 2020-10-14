ГлавнаяНовости

Воронин: «В „Динамо“ начинается крайне интересный этап»

14 октября 2020, 20:01

Экс-форвард «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал свое назначение на должность ассистента нового главного тренера москвичей Сандро Шварца.

Во-первых, хочу сказать, что я очень рад тому факту, что снова буду в «Динамо»! Я провел здесь яркие годы игровой карьеры, надеюсь провести и яркие годы тренерской. Начинаю ее в штабе Сандро Шварца.

Мы вместе играли три года и могу сказать, что человеческие качества у Сандро на высоте. В «Динамо» начинается новый крайне интересный этап, частью которого буду и я.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии6
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии5
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
15 октября в 00:08
Посмотрим, что из этого этапа выйдет...
Azu-Killah37
Azu-Killah37
15 октября в 00:07
Жаль, но человеческие качества в футбол не играют)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
14 октября в 22:24
назначений в динамо много, а слова одни и те же
cska vperiod
cska vperiod
14 октября в 21:40
Меняют тренера уже пятый раз и каждый раз в Динамо начинается новый этап.
протон1
протон1
14 октября в 21:24
оуу. интеренсо будет посмотреть. воронин сильный духом игрок мужик. гнать в три шее кетоходцев на поле динамо. иначе ни как . сильная рука нужна им
VAN ARM
VAN ARM
14 октября в 20:11
возможны 3 варианта развития событий)))
sv_1969
sv_1969
14 октября в 20:06
Интересно это хорошо
Q-J-G
Q-J-G
14 октября в 20:02
да, это факт...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100