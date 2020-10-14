Бувач: «Мы уверены в Шварце»

Спортивный директор «Динамо» прокомментировал назначение на пост главного тренера москвичей.

Мы выбирали из трех кандидатур и в конце концов остановились на Сандро. Этот тренер настоящий микс — он молод, но в то же время опытен. Специалист, который знает, как работать и со звездными футболистами, и с подрастающими талантами. Он полон энергии и желания применить свои глубокие знания, умеет находить контакт с игроками и персоналом.

Самым важным плюсом в нем я считаю то, что его видение футбола совпадает с клубной философией «Динамо». Мы уверены в Сандро, в его способностях развивать игроков и добиваться поставленных задач!