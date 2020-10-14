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Бувач: «Мы уверены в Шварце»

14 октября 2020, 19:50

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал назначение Сандро Шварца на пост главного тренера москвичей.

Мы выбирали из трех кандидатур и в конце концов остановились на Сандро. Этот тренер настоящий микс — он молод, но в то же время опытен. Специалист, который знает, как работать и со звездными футболистами, и с подрастающими талантами. Он полон энергии и желания применить свои глубокие знания, умеет находить контакт с игроками и персоналом.

Самым важным плюсом в нем я считаю то, что его видение футбола совпадает с клубной философией «Динамо». Мы уверены в Сандро, в его способностях развивать игроков и добиваться поставленных задач!

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протон1
протон1
14 октября в 21:34
я тоже желаю им удачи. не то что новиков который просто отдувал и получал 5 лямов в месяц. щас слышал что уехал на отдых в грецию.
Стрелков
Стрелков
14 октября в 20:48
Как можно быть в ком-то уверенным?! Помню был такой Капелло - уж в нем-то точно никто не сомневался. А тут хто? Шварц? а кто это?
Скажи честно: ткнули пальцем в небо! или просто промолчи, пока не будет результата - не придется выглядеть дураком!

Против Динамо ничего не имею, просто достали уже "уверенные".
Caniggia
Caniggia
14 октября в 20:14
Не самый очевидный выбор, но, видимо, Бувачу виднее, раз он так в нём уверен. Посмотрим.
STVA 1
STVA 1
14 октября в 20:04
Время покажет
Q-J-G
Q-J-G
14 октября в 20:02
Уверенным возможно быть только в себе...
beefs
beefs
14 октября в 19:51
хотелось бы надеяться на лучшее....
David Young
David Young
14 октября в 19:51
Вряд ли провалится на посту тренера Динамо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 октября в 19:50
Время расставит по местам...
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