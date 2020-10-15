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«Уверен, судейство будет на высоком уровне». Худяков о назначении Казарцева

15 октября 2020, 11:53
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)-:-Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовЗавтра в 14:00 Не начался

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал назначение арбитра Василия Казарцева на матч 11-го тура РПЛ с «Ротором». Игра пройдёт 18 октября в Волгограде.

Команда готовится в плановом режиме, новички работают наравне со всеми. На них, естественно, тоже рассчитываем, но решение по составу будет принимать тренерский штаб ближе к игре. Будут ли ещё новые игроки в эту трансферную кампанию? Посмотрим, время ещё есть, но загадывать ничего не будем. По селекции мы работаем непрерывно, но для того, чтобы игрок оказался в команде, должно многое сложится. Плюс не нужно забывать, что наши возможности ограничены.

Какие мысли по поводу того, что игру с «Ротором» будет обслуживать Василий Казарцев, долгое время находившийся без практики? Никаких особенных мыслей по этому поводу нет. Мы сосредоточены на футболе и на своей команде. Готовимся к важной для нас игре. Знаю, что и в Волгограде ждут этого матча, там хороший стадион, придут болельщики. Думаю, командам будет приятно играть, должен быть хороший футбол. Уверен, что и судейство будет на высоком уровне.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 октября в 12:10
Он исправился. И от шока после полиграфа отошел...
Q-J-G
Q-J-G
15 октября в 11:59
Даже Казарцев в этом не уверен) а Худяков уверен... Удивляют люди, которые уверены за кого-то, заявляя об этом категорически и безапелляционно...
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