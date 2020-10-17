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Мойес: «Хотел, чтобы МЮ подписал Бэйла»

17 октября 2020, 08:41

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес признался, что просил руководство «Манчестер Юнайтед» приобрести Гарета Бэйла у «Тоттенхэма» в 2013 году.

Я хотел, чтобы Гарет стал моим первым трансфером в МЮ. Мы предложили больше денег, чем «Реал». Бэйлу также был предложен более выгодный контракт, но он выбрал Мадрид. Сейчас можно сказать, что это было правильное решение, поскольку он четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
17 октября в 10:22
очень слабо хотел))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
17 октября в 09:34
Я тоже хотел его трансфера, но к сожалению он перешел в Реал, как и Кросса также упустили.
Аpбитр
Аpбитр ответ Валерий Фролов (раскрыть)
17 октября в 09:20
Добрый день.
Да, нужно было выбрать вручную. Первого выбираем капитана, потом вице-капитан.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
17 октября в 09:11
Простой , как пьяная первокурсница из села )))
Валерий Фролов
Валерий Фролов
17 октября в 09:02
Здравствуйте! Может не туда написал...
В команде Мбаппе и Неймар.Бразилец кеп не играл.Француз автоматически должен стать вице-капитаном или нужно ставить знак? В ручном режиме не получилось.Спасибо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 октября в 08:57
Вот к чему теперь эти воспоминания?
Анпилкин
Анпилкин
17 октября в 08:42
Любой клуб хотел бы подписать Бейла
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