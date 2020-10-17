Мойес: «Хотел, чтобы МЮ подписал Бэйла»

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес признался, что просил руководство «Манчестер Юнайтед» приобрести Гарета Бэйла у «Тоттенхэма» в 2013 году.
Я хотел, чтобы Гарет стал моим первым трансфером в МЮ. Мы предложили больше денег, чем «Реал». Бэйлу также был предложен более выгодный контракт, но он выбрал Мадрид. Сейчас можно сказать, что это было правильное решение, поскольку он четыре раза выиграл Лигу чемпионов.
Да, нужно было выбрать вручную. Первого выбираем капитана, потом вице-капитан.
Да, нужно было выбрать вручную. Первого выбираем капитана, потом вице-капитан.
В команде Мбаппе и Неймар.Бразилец кеп не играл.Француз автоматически должен стать вице-капитаном или нужно ставить знак? В ручном режиме не получилось.Спасибо
В команде Мбаппе и Неймар.Бразилец кеп не играл.Француз автоматически должен стать вице-капитаном или нужно ставить знак? В ручном режиме не получилось.Спасибо