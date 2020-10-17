Мойес: «Хотел, чтобы МЮ подписал Бэйла»

Наставник «Вест Хэма» признался, что просил руководство «Манчестер Юнайтед» приобрести у «Тоттенхэма» в 2013 году.

Я хотел, чтобы Гарет стал моим первым трансфером в МЮ . Мы предложили больше денег, чем «Реал». Бэйлу также был предложен более выгодный контракт, но он выбрал Мадрид. Сейчас можно сказать, что это было правильное решение, поскольку он четыре раза выиграл Лигу чемпионов.