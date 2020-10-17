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Зидан: «Холанд — не мой футболист, но он хорош»

сегодня, 03:00

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал трансферные слухи об интересе мадридского клуба к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду и форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.

Связка Эдегора и Холанда в сборной Норвегии? Мартин играл немного иначе [чем в «Реале»], в схеме 4-4-2. Холанд — не мой футболист, но он хорош, что я могу сказать?

Влияют ли на нас слухи о Мбаппе? Нет, они звучат постоянно и в большом количестве, и я сейчас говорю не только о Мбаппе. Это не повлияет на нашу команду, и, как вы знаете, трансферное окно уже закрыто, так что мы должны бороться этим составом.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:08
всех кого хочешь никогда не собрать)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:21
Прощёлкал таблом закрылось трансферное окно.
рус фан
рус фан
сегодня в 04:53
Холланд усилит Реал, зря Зидан за него не борется.
shlifen
shlifen
сегодня в 03:03
Следующим летом будут и Мбаппе и Холланда и ещё пару звёзд покупать =))
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