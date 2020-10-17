Зидан: «Холанд — не мой футболист, но он хорош»

Главный тренер «Реала» прокомментировал трансферные слухи об интересе мадридского клуба к нападающему дортмундской «Боруссии» и форварду «Пари Сен-Жермен» .

Связка Эдегора и Холанда в сборной Норвегии? Мартин играл немного иначе [чем в «Реале»], в схеме 4-4-2. Холанд — не мой футболист, но он хорош, что я могу сказать?

Влияют ли на нас слухи о Мбаппе? Нет, они звучат постоянно и в большом количестве, и я сейчас говорю не только о Мбаппе. Это не повлияет на нашу команду, и, как вы знаете, трансферное окно уже закрыто, так что мы должны бороться этим составом.