«Боруссия» не продаст Холанда раньше 2022 года. На игрока претендует «Реал»

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вчера, 13:22

Нападающий дортмундской «Боруссии» не покинет клуб до 2022 года, утверждает As.

По информации источника, между руководством немецкого клуба и агентом форварда Мино Райолой есть устная договоренность, что возможный трансфер будет обсуждаться только в 2022 году.

Ранее СМИ сообщали, что главным претендентом на подписание норвежца является мадридский «Реал».

Недавно 20-летний форвард оформил свой первый хет-трик в международной карьере.