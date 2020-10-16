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«Боруссия» не продаст Холанда раньше 2022 года. На игрока претендует «Реал»

вчера, 13:22

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не покинет клуб до 2022 года, утверждает As.

По информации источника, между руководством немецкого клуба и агентом форварда Мино Райолой есть устная договоренность, что возможный трансфер будет обсуждаться только в 2022 году.

Ранее СМИ сообщали, что главным претендентом на подписание норвежца является мадридский «Реал».

Недавно 20-летний форвард оформил свой первый хет-трик в международной карьере.

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Анд-м
Анд-м
вчера в 17:44
Всё верно . Пусть окрепнет в Дортмунде
shlifen
shlifen
вчера в 15:41
Во первых верить слову Райолы - это себя не уважать =) Во вторых всегда и всё упирается в цену - за 120-140 лимонов думаю продадут с радостью, тем более что он уже по трансфермаркту стоит 80, а на зимой 21-го уже появится опция покупки за 75 - врядли Дортмунд откажется от лишних 40-50 лимонов. =)
В третьих, тут уже чисто моё предположение, у Реала явно на следующий сезон (аккурат к окончанию реконструкции Сантьяго Бернабеу) готовится приход "Галактикос 3.0 - чувствую что Перес решит собрать последний большой Галактикос при своей жизни - распродадут всех кто раньше не заиграл, добавят бабло с текущего трансферного окна, плюс возможно аккумулируют ещё денег, и будет закупка например: Мбаппе + Холланд + Камавинга + например Упамекано.

В общем, думаю Дортмунд Холланда продаст уже следующим летом - желающих и без Реала будет хватать =))
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 14:58
Куда не плюнь там реал...мю...интер....реал уже "купили" Мбаппе,Левандовски,Де Брюйне,Погба....список можно продолжать. ..а купили Азара...😂😂😂😂😂😂как Азар сейчас играет в реале...все знают.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:01
Разумное решение, надо не только не продавать сейчас, но и приложить максимальные усилия для того, чтобы Холанд остался в Боруссии и после 2022 года. Очень хороший игрок, с большой перспективой на то, что будет играть ещё лучше...Такими игроками надо дорожить,а не продавать...
particular
particular
вчера в 13:45
Эрлинг не на столько нужен Дортмунду, что бы так решительно обрубать концы...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:28
Хозяин-барин.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:24
Встали в очередь .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:23
Много воды утечет...
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 13:23
Все зависит от предложенной цены
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