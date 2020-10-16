«Боруссия» не продаст Холанда раньше 2022 года. На игрока претендует «Реал»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не покинет клуб до 2022 года, утверждает As.
По информации источника, между руководством немецкого клуба и агентом форварда Мино Райолой есть устная договоренность, что возможный трансфер будет обсуждаться только в 2022 году.
Ранее СМИ сообщали, что главным претендентом на подписание норвежца является мадридский «Реал».
Недавно 20-летний форвард оформил свой первый хет-трик в международной карьере.
В третьих, тут уже чисто моё предположение, у Реала явно на следующий сезон (аккурат к окончанию реконструкции Сантьяго Бернабеу) готовится приход "Галактикос 3.0 - чувствую что Перес решит собрать последний большой Галактикос при своей жизни - распродадут всех кто раньше не заиграл, добавят бабло с текущего трансферного окна, плюс возможно аккумулируют ещё денег, и будет закупка например: Мбаппе + Холланд + Камавинга + например Упамекано.
В общем, думаю Дортмунд Холланда продаст уже следующим летом - желающих и без Реала будет хватать =))
В третьих, тут уже чисто моё предположение, у Реала явно на следующий сезон (аккурат к окончанию реконструкции Сантьяго Бернабеу) готовится приход "Галактикос 3.0 - чувствую что Перес решит собрать последний большой Галактикос при своей жизни - распродадут всех кто раньше не заиграл, добавят бабло с текущего трансферного окна, плюс возможно аккумулируют ещё денег, и будет закупка например: Мбаппе + Холланд + Камавинга + например Упамекано.
В общем, думаю Дортмунд Холланда продаст уже следующим летом - желающих и без Реала будет хватать =))