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Депай перейдет в «Барселону» в январе. С «Лионом» достигнута договоренность

вчера, 12:49

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай перейдет в «Барселону» в зимнее трансферное окно, утверждает Sport.es.

По информации источника, между французским и испанским клубом уже есть договоренность касательно трансфера 26-летнего игрока сборной Нидерландов.

Над трансфером Депая велась работа в минувшее трансферное окно, однако из-за финансовых проблем каталонский клуб не смог оформить сделку.

Контракт Мемфиса с «Лионом» истекает летом 2021 года, поэтому зимой «Барса» сможет приобрести его по минимальной цене.

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Все комментарии
Анд-м
Анд-м
вчера в 17:42
Не знаю почему раньше не могли договориться ?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:02
До января ещё очень далеко поэтому не факт.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:15
Выгода для обоих сторон будет. Депаю срываться сейчас в Барселону нет смысла. Команда в подвешенном состоянии находится и куда это состояние двинется неизвестно. А зимой до ухода Бартомео останется совсем немного времени, возможно и тренер новый будет после выборов, так что тогда и надо будет принимать окончательное решение обеим сторонам.
Ну а если Барса совсем позиции в чемпионате сдаст, то Депай может и передумать.
Будущее Барселоны ну очень туманно и бросаться сейчас в этот туман смысла нет.
Всем здоровья.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Великий-Князь Всея-Руси (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:57, ред.
в завтрашнем матче у нас будет Оливер и всякие КариЕсы ни к чему.
Ириски уже деморализованы.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 14:42
Барселона готова обменять Штегена на Силлессена.что бы не влетало 8 мячей.
ДСА
ДСА
вчера в 13:49
Ждем кого Барселона теперь продаст.
particular
particular
вчера в 13:43
Ткачи сплели обнадёживающий вариант сделки...
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 13:29
У персофанов стресс, ведь перестали Месси подкидывать дрим-тим.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 13:28
А до января будет дурака валять в Лионе.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Великий-Князь Всея-Руси (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:24
Как и святой Лионель, аха-ха.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:00
До января дожить нужно...
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:57
Когда это будет...
beefs
beefs
вчера в 12:50
до зимы еще много чего будет...
David Young
David Young
вчера в 12:49
Очень надеюсь, что это не так.
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