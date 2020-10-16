Депай перейдет в «Барселону» в январе. С «Лионом» достигнута договоренность

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вчера, 12:49

Нападающий «Лиона» перейдет в «Барселону» в зимнее трансферное окно, утверждает Sport.es.

По информации источника, между французским и испанским клубом уже есть договоренность касательно трансфера 26-летнего игрока сборной Нидерландов.

Над трансфером Депая велась работа в минувшее трансферное окно, однако из-за финансовых проблем каталонский клуб не смог оформить сделку.

Контракт Мемфиса с «Лионом» истекает летом 2021 года, поэтому зимой «Барса» сможет приобрести его по минимальной цене.