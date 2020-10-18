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Уэлбек может продолжить карьеру в «Брайтоне»

18 октября 2020, 00:43

Нападающий Дэнни Уэлбек может перейти в «Брайтон».

Как сообщается, «чайки» являются главными претендентами на подписание футболиста.

Форвард является свободным агентом, поэтому может перейти в стан «Брайтона» бесплатно. Последним клубом в карьере Уэлбека был «Уотфорд», который он покинул в начале октября.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
18 октября в 08:42
пусть продолжает))) но это не надолго)))
ЮЗИК
ЮЗИК
18 октября в 08:14
Пошёл по рукам
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 07:56
Без воз мезд но, то есть даром. (С)...
cska vperiod
cska vperiod
18 октября в 06:50
А что, негру ещё играть да играть.
shlomo
shlomo
18 октября в 06:46
Пусть играет...удачи ему в Брайтоне!
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
18 октября в 06:01
Травмы ещё тому виной.
Zenit_84
Zenit_84
18 октября в 04:58
Пускай в Брайтоне продолжит
Mangur
Mangur
18 октября в 02:15
Узбек может продолжить карьеру в Брайтоне. Не плохо.Рад за узбеков.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
18 октября в 01:29, ред.
Может от Дэнни и будет польза, но вот шершням в прошлом сезоне он совсем не помог. Да и вписаться в жёсткие схемы Поттера похоже совсем не просто - другой опытный свободный агент подписанный чайками Лаллана пока никак не прижился. Тем более проблемы Брайтона не в атаке, забивают прилично - Мопей в хорошей форме, а вот в обычно сверхнадежной обороне на удивление нескладно, несмотря на подписание Велтмана и перспективного Уайта.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 октября в 00:57
Может продолжить,а может и не продолжить!
David Young
David Young ответ Анпилкин (раскрыть)
18 октября в 00:52
Брайтон, на данный момент, это лучше, чем Уотфорд.
Уотфорд может и выйти обратно в АПЛ, но не факт, что вообще выйдет, и что сможет не вылететь вновь. А Брайтон это что-то между аутсайдером и крепким середняком, вряд ли вылетит в этом сезоне. В общем, более безопасный вариант, в плане игры в Премьер-Лиге Англии.
David Young
David Young ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
18 октября в 00:50
Он один из тех бывших молодых талантов, которые могли бы стать игроками очень высокого калибра, и стали игроками просто высокого, или среднего. На то есть много факторов, и общая совокупность всей карьеры, которая включает себя различные важные факторы, сложенные вместе. Он хотя бы совсем глубоко на дно на погрузился, некоторые футболисты и этого не могут (из тех, кто изначально был на достаточно высоком уровне как минимум).
Анпилкин
Анпилкин
18 октября в 00:50
Лучше бы остался
95-shishani-95
95-shishani-95
18 октября в 00:46
Что-то резко вниз пошла его карьера!
David Young
David Young
18 октября в 00:44
Для Уэлбека - хороший вариант.
Q-J-G
Q-J-G
18 октября в 00:44
Возможно и продолжит
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