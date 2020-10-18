Уэлбек может продолжить карьеру в «Брайтоне»

Нападающий Дэнни Уэлбек может перейти в «Брайтон».
Как сообщается, «чайки» являются главными претендентами на подписание футболиста.
Форвард является свободным агентом, поэтому может перейти в стан «Брайтона» бесплатно. Последним клубом в карьере Уэлбека был «Уотфорд», который он покинул в начале октября.
Уотфорд может и выйти обратно в АПЛ, но не факт, что вообще выйдет, и что сможет не вылететь вновь. А Брайтон это что-то между аутсайдером и крепким середняком, вряд ли вылетит в этом сезоне. В общем, более безопасный вариант, в плане игры в Премьер-Лиге Англии.
Уотфорд может и выйти обратно в АПЛ, но не факт, что вообще выйдет, и что сможет не вылететь вновь. А Брайтон это что-то между аутсайдером и крепким середняком, вряд ли вылетит в этом сезоне. В общем, более безопасный вариант, в плане игры в Премьер-Лиге Англии.