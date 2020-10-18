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Талалаев: «До удаления „Ахмат“ играл лучше „Ростова“»

вчера, 22:17
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Ростова» (0:3).

Чего не хватило при 0:1? Вроде понятно — забить нужно было. Не принято критиковать своих игроков публично, но когда нападающий не забивает ни одного из пяти моментов, то ему надо задать себе вопросы. Мы можем задать ему вопросы. Здесь дело в организации игры. Мы два матча крупно проиграли. ЦСКА тогда попали по такому же рисунку — весь матч имели преимущество, проигрываем 0:1, в конце выпускаем доморощенных игроков и даем им шанс, и в итоге всё заканчивается плачевно.

Могу сказать, что до удаления наша команда играла лучше соперника. Мне нравилось, что ребята делали на поле. Просто не хватало завершающего удара. Опять похожий сценарий — мы проигрываем 0:3, а лучшим игроком матча признают вратаря. За 65 дней тяжело научить человека бить пенальти. Сейчас перед Кубком мы над этим работаем. Видимо, здесь вина тренера, потому что он не может выбрать правильного бьющего игрока.

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Все комментарии
протон1
протон1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:26
вот таких как швец надо пожизненноо
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 22:48
Антон Швец, две желтых. По моему еще с Локомотивом за 2 желтых удаляли.
протон1
протон1
вчера в 22:35
не смотрел игру. кого там удалили? если чеченца то все ястно
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:21
не заметил))) наверное только спецам видно))
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:20
Имея большие проблемы с составом Ростов играл прагматично на результат
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