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Тренер «Ростова» Кафанов: «Счет не по игре, грозненцы играли лучше нас»

вчера, 22:08
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов поделился впечатлениями от матча против «Ахмата» в 11-м туре РПЛ.

Очень тяжелая игра. Это первый раз, когда мы выиграли у грозненцев с крупным счетом.

Они играли лучше нас. Здесь счет не по игре, можно так сказать, потому что они были лучше. Не буду говорить, что мы так здорово играли и выиграли 3:0. Здесь надо отдать должное нашим ребятам. Бывают такие игры, когда надо потерпеть. Мы дотерпели и забили два мяча в концовке.

Напомним, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пропускал матч из-за дисквалификации.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 01:24
А если бы проиграли, то сказал бы, что игра была ровна
Ice van Reed
Ice van Reed ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 00:10
Согласен на 99 процентов, касаемо злодеев, проще заменить простаками!!! Ведь коммент не про РФС и их подноготные)
протон1
протон1 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 00:09
как саша емельяненко после боя с имсмаиловым
протон1
протон1 ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:05
таких как он не любят. за правду. правда нужна на небесах. для ангелов. но не тут. злодеям
протон1
протон1 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 00:04
я ж говорил тебе надо книги о футболе печатать.
протон1
протон1
сегодня в 00:01
я бы хотел. что бы тут не про национализм говорили. про ультра. а часто заходили в чат сюда. чеченцы. ведь ваши братья тут играют. в первой лиге. дагестан вам завидуют. я тут на сайте ни разу не видел чеченца. у них что отдельная страна?
протон1
протон1
сегодня в 00:00
я впервые за 60 лет в футболе.
увидел этот адекватно верный комментарий?. или я просто не так понял.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:18
Карпин безусловно сказал бы совершенно обратное, как и 90% всех российских физруков, что мол мы контролировали игру и победа по делу. А по делу Ахмат должен был, как минимум, играть в ничью по игре до удаления. Но в меньшинстве команда стала сильно рисковать и, как следствие, Ростов этим воспользовался. А Кафанов дал объективную оценку игры, молодец.
drug01
drug01
вчера в 22:56
Игра была равна а Ростов получил три очка!!!
Gahi
Gahi
вчера в 22:43
Молодец Виталий Кафанов, что дал объективную оценку матча Ростова против Ахмата. Сразу чувствуется многолетняя работа с Бердыевым который всегда говорил завтра нужно играть лучше чем сегодня. Главное нужно реально смотреть на игру команды и вовремя вносить свои коррективы. Победы бывают разные и тяжёлые и волевые но при этом нужно не терять бдительность и быть спокойным, что на этом багаже можно пройти без потерь. Желаю чтобы Ростов стал вновь той командой, когда смог бороться до последнего тура за звания Чемпиона России с ЦСКА, тогда Кафанов тоже работал одним из тех кто готовил команду. Удачи
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:34
Ахмат лучше был, по началу прессинговал, но защиту не поднимал, под конец высокий прессинг, и Ростов пошёл сделал два гола! Ахмат был в меньшинстве и это сказалось безусловно!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:31
все равно Молодцы ростовчане !!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 22:30, ред.
Кафанов скромный мужик, в это его сила, он теневой кардинал при Бердыеве был, теперь при Карпине, ему проще быть вторым ибо первому весь негатив на себя приходится брать, у него возраст, плюс операцию делали, он идеален на подмене, как Сульшер футболист!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:29
Игра забудется , результат останется. Хотя, если кто матч не смотрел, может подумать , что Ростов возил гостей только так. Но это обманчивое впечатление . Ахмат играл хорошо , но завершение просто никакущее. Много суеты в атаке. Бериша кажется ну все делает для партнеров , постоянно снабжает мячами в штрафной соперника, но партнеры мажут из выгоднейших позиций. Игра до последних минут держала в напряжении , и лишь в самой концовке все разрешилось. Понравились у Ростова молодые ребята, потенциал у них хороший и сегодня не потерялись.
Ростов с победой, а Ахмату работать над реализацией.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:24
забавно. обычно всё по другому))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 22:20, ред.
Вышли голодные парни, которым есть чего доказывать, а не отбывать номер, а потом в Химки в аренду!!! Пример ' Сохиев Артур голевая, нап, парню стукнуло 18-ть, есть перспектива, леги это конкуренция, но это плюс!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:19
Кафанов всегда говорит по делу, у Бердыева подчерпнул защиту, у Карпина Атаку, при этом даваяшанс молодым, показать, вы не раз в году выходите, выходи сейчас и доказывай, не заменимых нет!!! Леги легами, но с весёлым графиком будут ротации!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:17
Три очка в кармане
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:16
У Ростова отсутствовали Байрамян и Норманн и при наших кадровых проблемах эти потери повлияли на игру Ростова в первом тайме. Во втором тайме у Ростова на замену вышли 18-19 летние парни и своей активностью активизировали игру
beefs
beefs
вчера в 22:09
ростов без карпина играет лучше...
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