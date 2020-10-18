Тренер «Ростова» Кафанов: «Счет не по игре, грозненцы играли лучше нас»

Тренер «Ростова» поделился впечатлениями от матча против «Ахмата» в 11-м туре РПЛ .

Очень тяжелая игра. Это первый раз, когда мы выиграли у грозненцев с крупным счетом.

Они играли лучше нас. Здесь счет не по игре, можно так сказать, потому что они были лучше. Не буду говорить, что мы так здорово играли и выиграли 3:0. Здесь надо отдать должное нашим ребятам. Бывают такие игры, когда надо потерпеть. Мы дотерпели и забили два мяча в концовке.