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Галактионов выделил самые важные победы молодёжной сборной России

сегодня, 09:18

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал выход команды на чемпионат Европы-2021.

Не по сложности, а по важности выделю две победы над Сербией, сентябрьскую игру с Болгарией. В ситуации с коронавирусом мы год не имели возможности собраться вместе. У нас не было ни одного тренировочного занятия, и за четыре-пять дней необходимо было проделать очень много работы. Мы рады, что эта встреча [с болгарами] завершилась победой.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:53
Самая главная - псследняя.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 10:45
тем более не было англии, бельгии, голландии или Италии в группе
вот с ними интересно посмотреть нашу молодежку, там понятно будет чего стоят
nubom
nubom
сегодня в 10:44
И все-таки еще молод и неопытен....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:25
Чем сильнее соперник тем важнее победа.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:01
Главные игры и победы ещё впереди!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:29
Что комментировать - вышли и вышли.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 09:18
победы всегда важные!
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