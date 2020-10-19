Галактионов выделил самые важные победы молодёжной сборной России

Главный тренер молодёжной сборной России прокомментировал выход команды на чемпионат Европы-2021.

Не по сложности, а по важности выделю две победы над Сербией, сентябрьскую игру с Болгарией. В ситуации с коронавирусом мы год не имели возможности собраться вместе. У нас не было ни одного тренировочного занятия, и за четыре-пять дней необходимо было проделать очень много работы. Мы рады, что эта встреча [с болгарами] завершилась победой.