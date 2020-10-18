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У сына Черчесова сломана челюсть, черепно-мозговая травма и выбит зуб

вчера, 23:56

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов прокомментировал травму вратаря Станислава Черчесова в матче с «Родиной». Сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова получил удар коленом в голову и был госпитализирован.

Очень расстроены неприятным эпизодом в сегодняшнем матче «Олимп-Долгопрудного» и «Родины». Наш вратарь Станислав Черчесов получил серьезную травму.

Во время столкновения с нападающим соперника он потерял сознание, у него запал язык – футболисты и медицинский штаб быстро среагировали и помогли Стасу.

Эпизод был полностью игровым: нападающий вышел один на один и уже готовился пробить, вратарь правильно сократил дистанцию. В последний момент наш защитник постарался выручить команду, в подкате выбил мяч, после чего по инерции произошло столкновение.

Расстояние было минимальным – соперник сбил Станислава с ног и всем телом упал на него. Хорошо, что основной удар пришелся все-таки в корпус, а уже потом в голову.

Избежать столкновения было практически невозможно: Стас действовал по-вратарски, занял позицию, чтобы реагировать на мяч. Если бы он опоздал с выходом, то не выручил бы.

Закрыться и сохранить себя тоже было нереально, да и Стас отталкивался от того, чтобы спасти ворота. Когда я спустился к машине скорой помощи сразу после эпизода, первым делом он спросил: «Какой счет? А гола не было?» Это говорит о многом.

После обследования у Черчесова диагностирован перелом нижней челюсти со смещением, черепно-мозговая травма с легким сотрясением, выбит зуб.

Завтра операцию Стасу будет делать тот же хирург, что работал со мной после столкновения с Веллитоном в 2009-м – Алексей Юрьевич Дробышев. По срокам восстановления пока информации нет: все зависит от скорости сращивания костей, плюс нельзя допустить осложнений после черепно-мозговой травмы.

Сейчас состояние Стаса, по словам врачей, стабильное. Оставили его в больнице под наблюдением на ночь. Стас в хорошем расположении духа, на позитиве. Эту ситуацию он принял как настоящий спортсмен и мужчина.

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Все комментарии
Беспределов
Беспределов
сегодня в 01:37
не столкновение а беспредел
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 00:16
Здоровья парню и скорейшего выздоровления!
Gahi
Gahi
сегодня в 00:03
Здоровья, и чтобы без серьёзных последствий. Пусть всё будет хорошо у Черчесова. Удачи
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:58
ого обалдеть попал
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