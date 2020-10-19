Арбитр Федотов: «Вилкова должны убрать в ФНЛ, отмазать его никак не могут»

Арбитр Игорь Федотов подверг критике работу судьи Михаила Вилкова в матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1).

На 42-й минуте Вилков не назначил 11-метровый удар в ворота «Рубина» – рука у защитника гостей была в неестественном положении. VAR вмешался, но Вилков протокол VAR нарушил. Скорее всего, просмотр VAR начал сразу после эпизода. Сам арбитр ничего не видел, после нарушения добежал до центра поля, дал жёлтую Мусаеву, и, наверное, так устал, что забыл: игру продолжать нельзя. После чего свистнул на продолжение игры, и в этот момент, думаю, AVAR сказал ему: «Ты зачем игру продолжил?!» Вилков в итоге не придумал ничего лучше, чем сказать, что штрафной был разыгран неправильно. По протоколу пользоваться повтором он не мог, следовало продолжить игру. Но по факту нарушение правил в штрафной «Рубина» было.

Но это не единственная ошибка Вилкова. На 53-й минуте перед голом «Краснодара» было нарушение правил – VAR это заметил, а Вилков нет. После просмотра эпизода Вилков решил не отменять взятие ворот, хотя я считаю, что фол был. Все судят такие моменты, как надо – посмотрите отменённый гол в матче ЦСКА и «Динамо». Чтобы не зафиксировать здесь фол надо быть либо дураком, либо Вилковым.

А теперь подведём итог – Вилков не должен был назначать 11-метровый в ворота «Рубина» при счёте 0:0, потом он неправильно засчитал второй гол «Краснодара». После этого хозяева и гости забили ещё по мячу. Вилков просто подарил «Краснодару» победу, без первого пенальти и ошибочного второго мяча счёт был бы 1:1.