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Арбитр Федотов: «Вилкова должны убрать в ФНЛ, отмазать его никак не могут»

вчера, 21:12
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов подверг критике работу судьи Михаила Вилкова в матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1).

На 42-й минуте Вилков не назначил 11-метровый удар в ворота «Рубина» – рука у защитника гостей была в неестественном положении. VAR вмешался, но Вилков протокол VAR нарушил. Скорее всего, просмотр VAR начал сразу после эпизода. Сам арбитр ничего не видел, после нарушения добежал до центра поля, дал жёлтую Мусаеву, и, наверное, так устал, что забыл: игру продолжать нельзя. После чего свистнул на продолжение игры, и в этот момент, думаю, AVAR сказал ему: «Ты зачем игру продолжил?!» Вилков в итоге не придумал ничего лучше, чем сказать, что штрафной был разыгран неправильно. По протоколу пользоваться повтором он не мог, следовало продолжить игру. Но по факту нарушение правил в штрафной «Рубина» было.

Но это не единственная ошибка Вилкова. На 53-й минуте перед голом «Краснодара» было нарушение правил – VAR это заметил, а Вилков нет. После просмотра эпизода Вилков решил не отменять взятие ворот, хотя я считаю, что фол был. Все судят такие моменты, как надо – посмотрите отменённый гол в матче ЦСКА и «Динамо». Чтобы не зафиксировать здесь фол надо быть либо дураком, либо Вилковым.

А теперь подведём итог – Вилков не должен был назначать 11-метровый в ворота «Рубина» при счёте 0:0, потом он неправильно засчитал второй гол «Краснодара». После этого хозяева и гости забили ещё по мячу. Вилков просто подарил «Краснодару» победу, без первого пенальти и ошибочного второго мяча счёт был бы 1:1.

Конечно, в РФС не хотят переигровки – это муторно. Но кого-то надо наказать. Если Вилкову говорили не начинать игру, то это его проблемы. По всей логике его должны минимум до конца сезона убрать в ФНЛ – это ошибка незнания правил. В своё время меня убирали в ФНЛ, когда я не тому игроку показал вторую жёлтую карточку. Так что интересно, что будет с Вилковым – отмазать его никак не могут.

Сегодня Вилков был вызван на заседание КДК РФС по матчу «Краснодар» — «Рубин».

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Все комментарии
mr.Nekto
mr.Nekto
сегодня в 00:26
И Вилков отвратен, и Федотов производит неприятное впечатление. Клубок змей. Или пауки в банке. Кто сумел, тот и съел.
морозз
морозз
сегодня в 00:22
Федотова вместе с Вилковым...вон из футбола, утомили не по детски!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:20
Наивность Федотова удивляет...
Заполярный
Заполярный
сегодня в 00:01
Если убрать вилкова, иванова, турбина, волошина, безбородова для начала, а хотя там почти всех убирать надо вместе с мадьяром и варом, только тогда что то изменится.
шацк
шацк
вчера в 23:28
Короче с этим ВАРом судейство стало еще хуже.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 23:23
Армянские владельцы Краснодара переключились с спонсирования академии на спонсирование судейского корпуса!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:00
Вилков, персонаж подчиняющий газпрому и лукойлу потому ничего с ним не сделают может пожурят и то подумают.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:53
Скоро наш многострадальный футбол будут судить,по совместительству,мировые и федеральные судьи.Экс-судья Хахалева уже потирает потные ручонки в перстнях.
LOpp
LOpp
вчера в 22:48
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 22:47, ред.
    И неимущим, и богатым
    Мы в равной степени нужны, —
    Сказал патологоанатом
    И вытер скальпель о штаны.
    ( И. Иртеньев)
    Как было бы чудесно , если бы наши судьи думали точно так же !?!
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 22:46
    Чтобы Вилкова "убрать",
    Можно только помечтать...
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 22:42
    Видно, какие-то у них личные счеты, т.к. не принято обсуждать коллег публично. Впрочем, о чем я? У них и понятий об этом нет!
    RIR68
    RIR68
    вчера в 22:41
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      вчера в 22:39
      Слишком много косяков у Вилкова и это давно пора исправить, отстранив его пожизненно от судейства РПЛ.
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 22:36
      Давно пора газпромовского судейку отправить туда куда Макар телят не гонял.
      Vasya Oblomov
      Vasya Oblomov
      вчера в 22:28
      крнкретно он его так раздербанил хотя раньше были в одной упряжке
      nubom
      nubom
      вчера в 22:21
      В ФНЛ на поселение с конфискацией!...
      Gahi
      Gahi ответ particular (раскрыть)
      вчера в 22:19
      Извиняюсь поставил плюс но почему-то мис. Так что ещё раз плюс +++.
      VV V
      VV V
      вчера в 22:17
      В бюджете России дыра на 5 трлн , поэтому государственный Газпром скоро перестанет кормить Зенит и тогда Вилков вместе с Зенитом будут представлять турнир Ленинградской области: "дырявый резиновый мяч".
      alex074
      alex074
      вчера в 22:17
      Да полный беспредел в судейском корпусе, судьи не компетентны и низкоквалифицированы...
      zzz-
      zzz-
      вчера в 22:13
      поставил на руке 11 это ладно там на усмотрение...но как не отменил когда они явно в спину толкнули Казанца..??? он посмотрел вар и не отменил !!! я очень сильно удивился....(ох..л) скорее чем удивился...
      Пепс
      Пепс
      вчера в 22:12
      Ну так и было - рука была, но Вилков заиграл эпизод и уже не имел права использовать ВАР. В комменте к матчу так и написал что по пеналю есть вопросы. Так и вышло. Я знаю правила лучше чем Вилков чтоль??? Гоните его в шею...
      Footbolista
      Footbolista
      вчера в 22:11
      Не ошибается тот, кто ничего не делает- сказал Вилков, складывая деньги в чемодан...
      makkie
      makkie
      вчера в 22:08
      Отмажут, вот увидите!
      Этот клоун на подхвате у серьезных дяденек, иначе не объяснишь его непотопляемость с учетом ошибок чуть ли не в каждом туре!
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 22:04
      А как же Зенит станет чемпионом ?
      Это какой то беспредел!
      Армейская душа
      Армейская душа
      вчера в 21:58
      Раньше думал, что Геныч может что-то умное написать
      particular
      particular
      вчера в 21:46, ред.
      Замазанного - не отмазать, запачканного - не очистить...
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ serh62 (раскрыть)
      вчера в 21:42
      Как и ЦСКА при Слуцком и Газзаеве!!!!!!!!)))))))))))))))))Один Вернблум чего только стоил и балет Думбии!!!!!!!!!!!)))
      serh62
      serh62
      вчера в 21:35
        протон1
        протон1
        вчера в 21:35
        выслушать. понять . и простить. дав по шапке. и больше так не делать. как говорил остап бендер когда забирал стул у можаева пианиста
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