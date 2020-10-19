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РФС объявил о замене четырех арбитров Кубка России после тестов на COVID-19

вчера, 18:57

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила, что четыре арбитра матчей 3-го тура элитного раунда Кубка России будут заменены в связи с положительными результатами их тестов на коронавирус.

В матче «Текстильщик» — «Арсенал» был заменён главный арбитр Антон Фролов. Вместо него встречу обслужит Сергей Куликов.

Ещё в трёх матчах изменения коснулись ассистентов. Вместо помощника главного рефери матча «Чертаново» – «Уфа» Андрея Филипкина назначен Вячеслав Бочков. В матче «Нижний Новгород» – «Химки» ассистент главного судьи Руслан Шекемов был заменён на Сергея Архипова. Встречу «Оренбург» – «Сочи» пропустит Андрей Кужелев. Вместо него будет работать арбитр Фёдор Валявин.

Также изменено время проведения двух матчей Кубка России. Брянское «Динамо» и «Тамбов» сыграют в 16:00 мск в Брянске на стадионе «Динамо», а «Велес» и «Урал» проведёт встречу в 14:00 мск на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедове. Обе встречи состоятся 21 октября.

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МапС
МапС
вчера в 21:39
Постараюсь сгонять в Сокольники потопить за Русский Манчестер против Тулы. Надежды
на победу мало, но и ничейка устроит. Удачи Сергею Павлову!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:15
В пердив всех перевести.
drug01
drug01
вчера в 19:14
Это надо будет смотреть на результат
Footbolista
Footbolista
вчера в 19:14
Пасьянс "Ковидка"...
beefs
beefs
вчера в 19:12
корона не сдается, а перешла в наступление...
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:09
Ковид не щадит никого
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 18:59
замена всегда к лучшему
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