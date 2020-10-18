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Гендиректор «Рубина»: «Ошибку Вилкова в игре с „Краснодаром“ надо признать»

вчера, 19:51
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб не собирается требовать от РФС переигровки матча 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3). Ранее «Рубин» подал жалобу на действия главного арбитра Михаила Вилкова в эпизоде с пенальти в конце первого тайма. Вилков не заметил игру рукой защитника «Рубина» Ильи Самошникова. Игру остановили, а затем матч продолжился. Только после этого Вилков пошел смотреть повтор и указал на 11-метровую отметку. Клуб из Казани считает, что арбитр нарушил один из пунктов протокола ВАР.

Я хочу, чтобы все нас правильно поняли. Да, мы подали протест в КДК РФС. Но наша цель — не переигровка матча. Мы специально пригласили зарубежных специалистов в наш футбол, чтобы они научили нас пользоваться ВАР, они написали протокол, обучали наших судей им пользоваться и что мы видим? В первом же матче после паузы допускается грубое нарушение этого самого протокола ВАР. Разговор не идет о переигровке матча, а о том, чтобы РФС в лице своих дисциплинарных органов дал оценку эпизоду. Ошибку нужно признать. Если её не признают, то все бесполезно.

Я вам напомню, что согласно протоколу ВАР, судья имеет право остановить игру и назначить пенальти только в первой паузе после спорного эпизода. В первом эпизоде, когда был зафиксирован фол на Деспотовиче, Вилков этого не сделал. Наша команда разыграла мяч после фола и таким образом эпизод был заигран. Однако потом, осознав свою ошибку, судья вновь остановил матч, сделал вид, что наш игрок ударил по катящемуся мячу и, воспользовавшись этой паузой, пошел смотреть ВАР и назначил пенальти. Все мы видели, что удара по катящемуся мячу не было. Это подтверждает наша видеозапись. Таким образом, Вилков нарушил протокол назначения пенальти ВАР. Исправить ошибку нельзя не признав ее совершение. Если нам будут говорить, что все нормально, нарушения протокола ВАР не было, и у нас случилась групповая галлюцинация, мы будем вынуждены пойти до конца, до Лозанского суда. Но если ошибку признают и сделают выводы, мы будем удовлетворены.

Все наши действия направлены только на то, чтобы улучшить работу ВАР. Мы хотим, чтобы не нарушали правила, чтобы использовали протокол, чтобы такого больше не повторилось. А если бы это случилось в матче за первое место? Мы много обсуждаем судейство, в связи с этим хотим, чтобы все было справедливо и честно. Мы просим дать оценку этому эпизоду, чтобы нам объяснили, почему не исполняются правила. Мы победу «Краснодара» не оспариваем, и не хотели бы ставить их в неловкую ситуацию. Даже если КДК назначит переигровку, мы не поедем на этот матч и получим техническое поражение — нам такие очки не нужны. Сейчас мы просто хотим получить ответ и оценку конкретному эпизоду и действий Михаила Вилкова.

Мы не видели официального комментария РФС, только анонимные. Мы уверены, что РФС понимает, что КДК независимый орган и не будет комментировать ничего до того, как независимый орган примет свое решение. Мы хотим, чтобы прошло заседание КДК, где будут представители РФС, юристы, арбитр, где будет детальный разбор эпизода. Судья говорит, что он остановил матч так как мяч катился, у нас на технической съемке все прекрасно видно, что мяч стоял на месте секунд 30, все зафиксировано, и мы все эти видео предоставим. Повторюсь, мы требуем разобрать этот эпизод, именно с точки зрения соблюдения протокола ВАР и действий Михаила Вилкова. Зачем мы создаем все эти протоколы, если потом их не соблюдаем.

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Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 22:10
Вилков самая продажная - Раман не ошибся
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
вчера в 21:38
Сочи сам Путин тянет, не сам лично, но по его указке. Поэтому в нашем футболе всегда будет бардак, как и в стране собственно
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 21:38
Где именно этого требует Сайманов???
Как же не причем Медведев?Сайманов все четко раскладывает по полочкам,а Медведев в возбужденном состоянии несет чушь.Чего ж тут непонятного.Вот трусы и крестик,точно не в тему.
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 21:36
Например вздёрнуть на виселице на красной площади, его и всю родню, чтобы другим не повадно было.
Но боюсь последним словом он сдаст всю нашу коррумпированую власть от Путина и ниже по тёплым местам
n272nm
n272nm ответ rubinovyi2 (раскрыть)
вчера в 21:31
Я правильно понял, что пенальти не должен был быть назначен?! Вы либо крестик наденьте, либо трусы оденьте. Гендиректор Зенита тут не при чем, в принципе.
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 21:28
Вечно возбужденный-это гендир Зенита,отчего и несет постоянно чушь в своих вью,а Сайманов четко и ну очень доходчиво разьяснил,что никто не претендует на отмену отмену пенальти или переигровку,а всего лишь хочет,что-бы судьи придерживались регламента WAR.
ДСА
ДСА
вчера в 21:20
Вилкова нужно показательно наказать.
Cat01
Cat01
вчера в 21:16
Надо всегда делать выводы!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:14
Вопрос не в нарушении, оно было. Вопрос в нарушении регламента. Просмотр вар разрешён в первой паузе после эпизода. А Вилков пошёл смотреть во второй. Вот и все. Нарушение регламента очевидное, значит и наказать вилкова надо как следует. Всё
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 21:13
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 21:11
    Ждем официальной отмазки!?!
    протон1
    протон1
    вчера в 21:11
    рука была сто процентов я на медленном видео просотре смотрел.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:36, ред.
    Уважаемый директор не понимает главного. Вилков в принципе не может ошибаться, он все делает преднамеренно. У него газпромовская неприкосновенность (покруче депутатской)
    n272nm
    n272nm
    вчера в 20:29
    Не понятно, что так возбудило гендиректора Рубина. Пенальти был чистейший и хорошо, что Вилков его поставил. Было бы плохо, если бы Вилков посчитал сей момент заигранным, самое главное - это справедливость. Гораздо хуже было бы, если Вилков не поставил стопудовый пеналь.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 20:16
    КДК независимый орган...,блажен,кто верует..)))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 20:15
    Собрав все силы в кулак решил сказать, что с такой большой жо Вилков судить не должен.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 20:10
    ну признают)) и поругают)))
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 20:03
    Что хотят то и творят судьи , во всем виноват Зенит , перекормили судей !
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    вчера в 19:59
    Вилков у питерских дядь из рфс на особом счету, ему все с рук сойдет.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 19:59, ред.
    Но этого результат не изменится. Удачи
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:59
    Опять разговор не об игре, а о судействе...печально все это
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 19:58
    Ну а толку то от этого.
    David Young
    David Young
    вчера в 19:58
    В отличии от Спартака, Рубин сниматься с чемпионата не намерен.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:58
    ОЧЕНЬ ВСЁ СЛОЖНО...
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