Гендиректор «Рубина»: «Ошибку Вилкова в игре с „Краснодаром“ надо признать»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб не собирается требовать от РФС переигровки матча 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3). Ранее «Рубин» подал жалобу на действия главного арбитра Михаила Вилкова в эпизоде с пенальти в конце первого тайма. Вилков не заметил игру рукой защитника «Рубина» Ильи Самошникова. Игру остановили, а затем матч продолжился. Только после этого Вилков пошел смотреть повтор и указал на 11-метровую отметку. Клуб из Казани считает, что арбитр нарушил один из пунктов протокола ВАР.

Я хочу, чтобы все нас правильно поняли. Да, мы подали протест в КДК РФС . Но наша цель — не переигровка матча. Мы специально пригласили зарубежных специалистов в наш футбол, чтобы они научили нас пользоваться ВАР, они написали протокол, обучали наших судей им пользоваться и что мы видим? В первом же матче после паузы допускается грубое нарушение этого самого протокола ВАР. Разговор не идет о переигровке матча, а о том, чтобы РФС в лице своих дисциплинарных органов дал оценку эпизоду. Ошибку нужно признать. Если её не признают, то все бесполезно.

Я вам напомню, что согласно протоколу ВАР, судья имеет право остановить игру и назначить пенальти только в первой паузе после спорного эпизода. В первом эпизоде, когда был зафиксирован фол на Деспотовиче, Вилков этого не сделал. Наша команда разыграла мяч после фола и таким образом эпизод был заигран. Однако потом, осознав свою ошибку, судья вновь остановил матч, сделал вид, что наш игрок ударил по катящемуся мячу и, воспользовавшись этой паузой, пошел смотреть ВАР и назначил пенальти. Все мы видели, что удара по катящемуся мячу не было. Это подтверждает наша видеозапись. Таким образом, Вилков нарушил протокол назначения пенальти ВАР. Исправить ошибку нельзя не признав ее совершение. Если нам будут говорить, что все нормально, нарушения протокола ВАР не было, и у нас случилась групповая галлюцинация, мы будем вынуждены пойти до конца, до Лозанского суда. Но если ошибку признают и сделают выводы, мы будем удовлетворены.

Все наши действия направлены только на то, чтобы улучшить работу ВАР. Мы хотим, чтобы не нарушали правила, чтобы использовали протокол, чтобы такого больше не повторилось. А если бы это случилось в матче за первое место? Мы много обсуждаем судейство, в связи с этим хотим, чтобы все было справедливо и честно. Мы просим дать оценку этому эпизоду, чтобы нам объяснили, почему не исполняются правила. Мы победу «Краснодара» не оспариваем, и не хотели бы ставить их в неловкую ситуацию. Даже если КДК назначит переигровку, мы не поедем на этот матч и получим техническое поражение — нам такие очки не нужны. Сейчас мы просто хотим получить ответ и оценку конкретному эпизоду и действий Михаила Вилкова.