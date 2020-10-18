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Французский арбитр Бастьен обслужит матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге»

18 октября 2020, 12:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Бригада арбитров во главе с французом Бенуа Бастьеном обслужит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Брюгге».

Помогать Бастьену будут его соотечественник Фредерик Хаккет и израильтянин Рой Хассан. Резервным арбитром назначен француз Карим Абед. За систему видеоассистента рефери (VAR) отвечают Бенуа Мийо и Вилли Делажо из Франции.

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Альфи
Альфи ответ Faustello (раскрыть)
19 октября в 20:53
Фелиндра, поверните голову тигра! Замираем, и вот он – звон золотых монет!....
Gunslinger
Gunslinger ответ Палыч82 (раскрыть)
18 октября в 16:52
Я бы закончил предложение на слове "утопить"... :)))
Q-J-G
Q-J-G ответ shlomo (раскрыть)
18 октября в 13:25
Попробуй не смотреть, когда привыкли смотреть в РПЛ)
Q-J-G
Q-J-G ответ RomzesRZN (раскрыть)
18 октября в 13:24, ред.
Ну, это не по силам даже всемогущему - Миллеру и Дюкову)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 13:22
При любом арбитре нужно играть в полную силу. Тем более с прямым конкурентом за третью строчку
За вторую будет более сложная борьба..
Так что выходим на матч как на решающий...
drug01
drug01
18 октября в 13:01
Судья строгий надо играть без ошибок
RomzesRZN
RomzesRZN
18 октября в 13:00
Странно, что не Вилков или Иванов)
Faustello
Faustello
18 октября в 12:59, ред.
Иииии... вниииманиииеее...Бенуа выигрывает Джек пот!!!
Footbolista
Footbolista ответ Палыч82 (раскрыть)
18 октября в 12:56
Я бы не сказал)...французы и бельгийцы друг друга мягко говоря недолюбливают...
mihaluch
mihaluch
18 октября в 12:50
С арбитрами не повезло но что поделаешь.
Footbolista
Footbolista ответ shlomo (раскрыть)
18 октября в 12:48
Если на арбитра не смотреть надо много забивать)...
shlomo
shlomo
18 октября в 12:38
На арбитра можно не смотреть...нужно играть, забивать и выигрывать!
Footbolista
Footbolista
18 октября в 12:34
ДАртаньян ликует...
Палыч82
Палыч82
18 октября в 12:33
Ну французам бельгийцы поближе всегда будут, так что надо в Питере арбитров утопить в роскоши приема
VAN ARM
VAN ARM
18 октября в 12:32
    Big krendel
    Big krendel
    18 октября в 12:28
    Победы Зениту при любых арбитрах
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