Французский арбитр Бастьен обслужит матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге»

Бригада арбитров во главе с французом Бенуа Бастьеном обслужит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Брюгге».
Помогать Бастьену будут его соотечественник Фредерик Хаккет и израильтянин Рой Хассан. Резервным арбитром назначен француз Карим Абед. За систему видеоассистента рефери (VAR) отвечают Бенуа Мийо и Вилли Делажо из Франции.
За вторую будет более сложная борьба..
Так что выходим на матч как на решающий...
За вторую будет более сложная борьба..
Так что выходим на матч как на решающий...