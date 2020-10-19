ЦСКА может обратиться в РФС по поводу нарушения на Карпове

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сегодня, 14:44

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов заявил, что «армейцы» могут обратиться в ЭСК РФС с просьбой разъяснить действия арбитра Владислава Безбородова после фола на защитнике в матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1).