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ЦСКА может обратиться в РФС по поводу нарушения на Карпове

сегодня, 14:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов заявил, что «армейцы» могут обратиться в ЭСК РФС с просьбой разъяснить действия арбитра Владислава Безбородова после фола на защитнике Вадиме Карпове в матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1).

Мы обсуждаем этот вопрос. Возможно, обратимся за разъяснениями по этому эпизоду в ЭСК.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 16:18
Я где то читал, что в случае, если нарушение на ЖК имело последствие в виде травмы игрока не позволяющее ему продолжать игру, то в этом случае дают КК.
Свободу Вилкову!!! Михаил ни в чем не виноват!!!)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ brauning.86 (раскрыть)
сегодня в 16:12
Посмотрел бы на вашу реакцию, если бы вместо Карпова оказался игрок СпаМа.))))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:09
Безнаказанность непозволительна, Судью пожурят, а нарушителя ждёт дисква на несколько игр. Обращаться в ЭСК РФС надо.
cska vperiod
cska vperiod ответ ОлегаТэ (раскрыть)
сегодня в 16:05
Вся проблема в том, что другой голощёков у ВАР тоже решил наплевать на всё это.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:03
Ежу понятно, что Грулёв должен был получить к/к но тарасовским безбородову и кукуяну непонятны.
brauning.86
brauning.86 ответ ОлегаТэ (раскрыть)
сегодня в 16:00
Сколько времени провел соплечалов после "перелома" носа в прошлом году?
Смотрел ли ты повтор эризода, чтоб говорить об умышленном фоле?
И если он не умышленный, то за каким ...... игроку показали желтую
Я сморю в цска с носами постоянные проблемы
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ ошалевший (раскрыть)
сегодня в 15:55
Вообще-то, есть ещё и примерно такой пункт (не дословно, но близко ,в,к смыслу): если грубый фол, тянущий на "жёлтую", приводит к травме, то нарушитель получает "красную".
Что имеем? Динамовец отмахивался намеренно? Даже никто не спорит. Травма УВ? Натюрлих. Парню теперь в случае перелома носа, как минимум, недели две восстанавливаться. А потом, возможно, и в маске побегать, что малоприятно, спроси у Фернандеса.
А голощёков даже к ВАРу не обратился, хоть по регламенту при фоле на "красную" имел полное право.
.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:39
Что толку? Моральное удовлетворение???
RIR68
RIR68
сегодня в 15:27
тут вопрос не в клубной Дружбе. если не обратятся, то как раз возникнут вопросы и домыслы, о том, что мы прикрываем. обращение нужно. уДачи Динамо.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 15:27
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 15:09
    Было бы правильно это сделать.
    ошалевший
    ошалевший
    сегодня в 15:08
    красная это только если умышленно,тут умысла нет как и красной
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 15:00
    Тоже слегка прессуют...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 14:53
    К безбродову давно много вопросов. Пора ему увольняться из Газпрома
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 14:49
    Иванов вчера подтвердил , что это К/К определенно.
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