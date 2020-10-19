ЦСКА может обратиться в РФС по поводу нарушения на Карпове

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов заявил, что «армейцы» могут обратиться в ЭСК РФС с просьбой разъяснить действия арбитра Владислава Безбородова после фола на защитнике Вадиме Карпове в матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1).
Мы обсуждаем этот вопрос. Возможно, обратимся за разъяснениями по этому эпизоду в ЭСК.
Свободу Вилкову!!! Михаил ни в чем не виноват!!!)))
Свободу Вилкову!!! Михаил ни в чем не виноват!!!)))
Смотрел ли ты повтор эризода, чтоб говорить об умышленном фоле?
И если он не умышленный, то за каким ...... игроку показали желтую
Я сморю в цска с носами постоянные проблемы
Смотрел ли ты повтор эризода, чтоб говорить об умышленном фоле?
И если он не умышленный, то за каким ...... игроку показали желтую
Я сморю в цска с носами постоянные проблемы
Что имеем? Динамовец отмахивался намеренно? Даже никто не спорит. Травма УВ? Натюрлих. Парню теперь в случае перелома носа, как минимум, недели две восстанавливаться. А потом, возможно, и в маске побегать, что малоприятно, спроси у Фернандеса.
А голощёков даже к ВАРу не обратился, хоть по регламенту при фоле на "красную" имел полное право.
.
Что имеем? Динамовец отмахивался намеренно? Даже никто не спорит. Травма УВ? Натюрлих. Парню теперь в случае перелома носа, как минимум, недели две восстанавливаться. А потом, возможно, и в маске побегать, что малоприятно, спроси у Фернандеса.
А голощёков даже к ВАРу не обратился, хоть по регламенту при фоле на "красную" имел полное право.
.