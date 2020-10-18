ГлавнаяНовости

Уткин: «Может состояться переигровка матча „Краснодар“ — „Рубин“»

18 октября 2020, 00:21
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Известный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал решение «Рубина» опротестовать назначение пенальти в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

Вот интересно. «Рубин» написал протест не на решение судьи (ну да, Вилков), а на нарушение им протокола VAR.

Потому что Вилков в паузе после спорного момента с рукой казанца Самошникова (на самом деле не спорного, рука была, но он не увидел) не посмотрел его, а возобновил игру и только после этого спохватился. А этого делать нельзя. Получается, судья допустил техническую ошибку, повлиявшую на результат. Если я ничего не путаю, техническая ошибка судьи может быть основанием для переигровки.

Все новости
ОфициальноБезбородов рассудит «Краснодар» и «Спартак»
20 октября Комментарии14
ОфициальноМатч «Вольфсберг» — ЦСКА обслужит немецкая бригада арбитров
20 октября Комментарии25
Арбитр Федотов: «Вилкова должны убрать в ФНЛ, отмазать его никак не могут»
19 октября Комментарии57
РФС объявил о замене четырех арбитров Кубка России после тестов на COVID-19
19 октября Комментарии7
ЦСКА может обратиться в РФС по поводу нарушения на Карпове
19 октября Комментарии30
ОфициальноТурецкий арбитр назначен на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Локомотив»
19 октября Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
морозз
морозз ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 октября в 12:34
Как скажет главный кукловод нашего футбола Миллер так и будет! Всё зависит от его настроения на данную минуту!
RIR68
RIR68
18 октября в 11:21
предлагаю играть до трёх побед. судью не менять и не кормить!
Faustello
Faustello ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
18 октября в 10:13
Перересторанил малёк))
trimetil
trimetil ответ arsena1 (раскрыть)
18 октября в 10:10
Были случаи, когда судья показывал 3 желтых одному игроку.
rubinovyi2
rubinovyi2
18 октября в 08:58
Конечно никакой переигровки не будет,но может хоть пинка Вилкову дадут..)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
18 октября в 08:56
Васе срочно нужен перезавтрак, переобед и переужин.
arsena1
arsena1
18 октября в 08:52
А вот, кстати, сейчас Уткин прав.
Нельзя опротестовать результат из-за спорного решения арбитра, типа неназначенного пенальти или гола. А вот за техническую ошибку опротестовать можно. Например, если арбитр показывает вторую желтую и не показывает красную, участие незаявленного игрока и т.д.
Если Рубин докажет техническую ошибку, то результат придется аннулировать.
Надо глянуть регламент по ВАР
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 октября в 08:15
Очередной бред от Утк на!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 октября в 08:07
Не, никакой переигровки.Процедура стандартная, утверждённая Федуном - полиграф и пара месяцев ссылки. Иначе нам каждый третий матч переигрывать. Свистуны у нас как то не очень...
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
18 октября в 08:01
Вот если бы пенальти так и не назначили за явную руку - вот это была бы грубая ошибка, повлиявшая на результат.
mars6791
mars6791
18 октября в 07:59
Так и знал, что Уткин чушь напишет, пора Уткин и чушь сделать синонимами.
cska vperiod
cska vperiod
18 октября в 07:53
Утка нос суёт везде и всюду.
VAN ARM
VAN ARM
18 октября в 07:38
если это вдруг случится это будет закат футбола)))
STVA 1
STVA 1
18 октября в 07:07
Эх Вася...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
18 октября в 06:56
И матч Аргентина-Англия тоже надо переиграть, там Марадона рукой забил.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 октября в 06:47
Да и хрен с ним.
ermak6848
ermak6848
18 октября в 04:27
Свиток как флюгеркуда ветер из РФС - туда и свистит...
cska vperiod
cska vperiod
18 октября в 03:37
У нас найдут даже тясяча причин оправдать даже похвалить вилкова, никакой переигровки.
Caniggia
Caniggia
18 октября в 02:42
Какая переигровка? Максимум свистуна накажут. Вася, походу, опять нажрался..
mihaluch
mihaluch
18 октября в 02:32
Одно ясно переигровки не будет.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
18 октября в 02:01
Техническая ошибка была, но почему по его мнению ошибка повлияла на результат?
95-shishani-95
95-shishani-95
18 октября в 01:14
Переигровки, к сожалению, для Рубина не будет!
Может и отстранят судью.
ABir
ABir
18 октября в 01:00
Это будет нетривиально
протон1
протон1
18 октября в 00:47
уткин совсем что ли дурака валяет?
ildar_3871
ildar_3871
18 октября в 00:46
Да . Нужна переигровка !
протон1
протон1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
18 октября в 00:42
посмотри рука была? там не было руки игрок явно
протон1
протон1
18 октября в 00:42
уткин там была рука. я смотрел
Legend 6
Legend 6
18 октября в 00:39
Да какая переигровка?😂😂😂
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
18 октября в 00:38
Этого беспредльщика давно пора на ВИЛы
Q-J-G
Q-J-G
18 октября в 00:37
Очередная утка от Уткина)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100