Уткин: «Может состояться переигровка матча „Краснодар“ — „Рубин“»

Известный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал решение «Рубина» опротестовать назначение пенальти в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

Вот интересно. «Рубин» написал протест не на решение судьи (ну да, Вилков), а на нарушение им протокола VAR .

Потому что Вилков в паузе после спорного момента с рукой казанца Самошникова (на самом деле не спорного, рука была, но он не увидел) не посмотрел его, а возобновил игру и только после этого спохватился. А этого делать нельзя. Получается, судья допустил техническую ошибку, повлиявшую на результат. Если я ничего не путаю, техническая ошибка судьи может быть основанием для переигровки.