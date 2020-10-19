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Тренер «Брюгге»: «Мы способны победить „Зенит“, верю в свою команду»

вчера, 20:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге19:55 Не начался

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман порассуждал о предстоящем матче с «Зенитом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что из-за положительных анализов на коронавирус матч пропустят три игрока «Брюгге»: голкипер Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну и нападающий Михал Крменчик.

Терять игроков из-за болезни сложно для любого тренера. Но нам нужно жить с этой пандемией. Другого выбора нет. Мы потеряли трех важных игроков. Трех центральных защитников, в том числе из-за травм, плюс основного вратаря. Но я верю в свою команду. У нас хорошая молодая команда, которая себя уже зарекомендовала. С «Зенитом» будет непросто. Но мы способны победить.

Не думаю, что это хорошая идея рассказывать о тактике перед игрой. Будем стараться играть в наш футбол, как мы это обычно и делаем.

Не могу смотреть в будущее. Но мы разбираем всех игроков. Так что знаем, как играет «Зенит». У них хорошая команда, много игроков сборных. Но неважно с кем играем — с «Зенитом», «Реалом» или ПСЖ. Мы будем играть в свою игру.

В четверг у всех были отрицательные тесты. В субботу были тесты УЕФА, которые выявили три положительных случая. Но у них нет симптомов. Времени для повторного тестирования у нас просто не было, потому что нам нужно было улетать в Петербург.

«Зенит» силен командной игрой. Опасность может исходить от любого игрока. У них два топ-нападающих. Полузащитники тоже могут забивать. Нельзя сказать, у них есть один или два ключевых игрока. Но мы тоже попробуем доставить им проблемы.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
сегодня в 00:12
Брюгге надо в первом тайме хорошенько погонять престарелых игроков Зенита, там же молодые парни. И все.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:53
Брюгге - это единственный соперник в этой группе с кем Зеня может ещё потягаться. Если завтра не выиграют у бельгийцев, то 4-е место уже обеспечено на 90%.
Sanches65
Sanches65
вчера в 23:43
    pavkur
    pavkur ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    вчера в 22:59
      pavkur
      pavkur
      вчера в 22:56
      А спартак кого завтра победит?
      SHMEL
      SHMEL ответ VERSTECK (раскрыть)
      вчера в 22:43, ред.
      Не мешало бы заглянуть в справочник и узнать, кто такие "москали". Живу в подмосковье, желаю Зениту победы в ЛЧ.
      Tostao
      Tostao ответ VERSTECK (раскрыть)
      вчера в 22:39
      Ты хотел написать "кроме москвичей" ? Потому, что так называемые, особенно хохлами "москали" - это и есть вся Россия, даже Питер. )))
      Сп62
      Сп62
      вчера в 22:25, ред.
      Завтра посмотрим на уровень нашей РПЛ. Если Зенит не выграет, то это будет уныние для всех болельщиков нашего футбола. Питерцам удачи.
      VERSTECK
      VERSTECK
      вчера в 22:15
        Ruslik1982
        Ruslik1982
        вчера в 22:03
        никакой Спартак возил Зенит как хотел по полю, а что уже говорить про такой сильный клуб как Брюгге, по меркам российского чемпионата
        kts
        kts
        вчера в 21:57
        У Зенита нет шансов
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        вчера в 21:31
          Big krendel
          Big krendel
          вчера в 21:07
          Зенит тоже способен обыграть Брюгге. Верим в свою команду.))))
          Kosmos58
          Kosmos58
          вчера в 21:03
          Вот завтра и посмотрим, кто есть who!.
          протон1
          протон1
          вчера в 21:03
            NoKerzhNoParty
            NoKerzhNoParty
            вчера в 20:59
            Ничего необычного, Зенит в ЛЧ, вся страна желает удачи кроме небольшого райончика в краснокаменной. Посмотрим, как ноунейм тарасовский сыграет в еврокубках в этом сезоне... Ах да
            Vredinka_online
            Vredinka_online
            вчера в 20:55
            Каждый жаждет победы!!!! Пусть будет максимальная отдача. Зениту пусть помогут родные стены!!!
            LOpp
            LOpp
            вчера в 20:46
            Брюгге выше классом, для Зенита ничья будет большой удачей
            neukomm
            neukomm
            вчера в 20:41
            Одни комменты от ЦСКА)))
            ну я тоже желаю питерцам победы, тем более они должны сделать ЭТО без проблем
            свинина
            свинина ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
            вчера в 20:39
            С каких это пор зенит в приличных ходит. Типичный непорядочный, ю бы сказал.
            cska59
            cska59
            вчера в 20:37
            Удачи Зениту в Лиге Чемпионов.
            ПерекатиПоле
            ПерекатиПоле
            вчера в 20:36
            У приличных клубов Еврокубки на этой неделе, неприличные же клубы РПЛ сосланы в Сибирь.
            RamonCSKA
            RamonCSKA ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
            вчера в 20:35
            сначала мелких бельгийцев пусть продавят, а после матча пусть что хотят делают)))
            RamonCSKA
            RamonCSKA ответ cska vperiod (раскрыть)
            вчера в 20:34
            я тоже верю, без вратаря и дублем центральных защитников должны Брюгге выиигрывать без проблем, тем более Брюгге ни разу даже не середняк футбола
            о них даже последнее время и слышно не было
            ЛЬВОВ НА МЯСО
            ЛЬВОВ НА МЯСО ответ RamonCSKA (раскрыть)
            вчера в 20:34
            Азмуна Дзюба продавит!)
            RamonCSKA
            RamonCSKA
            вчера в 20:32
            Надеюсь Дзюба и Азмун продавят молодняковых цз у Брюгге
            cska vperiod
            cska vperiod
            вчера в 20:28
            Миха не верит в победу а гена наоборот.
            Footbolista
            Footbolista
            вчера в 20:28, ред.
            Если без шуток, мне реально интересно, на что способны Зенит...Семак...в этой ЛЧ...
            свинина
            свинина ответ Zenit_84 (раскрыть)
            вчера в 20:27
              Ангел неБесГрешен
              Ангел неБесГрешен
              вчера в 20:25
              Блажен кто верует...
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