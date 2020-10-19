Тренер «Брюгге»: «Мы способны победить „Зенит“, верю в свою команду»

Главный тренер «Брюгге» порассуждал о предстоящем матче с «Зенитом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что из-за положительных анализов на коронавирус матч пропустят три игрока «Брюгге»: голкипер Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну и нападающий Михал Крменчик.

Терять игроков из-за болезни сложно для любого тренера. Но нам нужно жить с этой пандемией. Другого выбора нет. Мы потеряли трех важных игроков. Трех центральных защитников, в том числе из-за травм, плюс основного вратаря. Но я верю в свою команду. У нас хорошая молодая команда, которая себя уже зарекомендовала. С «Зенитом» будет непросто. Но мы способны победить.

Не думаю, что это хорошая идея рассказывать о тактике перед игрой. Будем стараться играть в наш футбол, как мы это обычно и делаем.

Не могу смотреть в будущее. Но мы разбираем всех игроков. Так что знаем, как играет «Зенит». У них хорошая команда, много игроков сборных. Но неважно с кем играем — с «Зенитом», «Реалом» или ПСЖ . Мы будем играть в свою игру.

В четверг у всех были отрицательные тесты. В субботу были тесты УЕФА , которые выявили три положительных случая. Но у них нет симптомов. Времени для повторного тестирования у нас просто не было, потому что нам нужно было улетать в Петербург.

«Зенит» силен командной игрой. Опасность может исходить от любого игрока. У них два топ-нападающих. Полузащитники тоже могут забивать. Нельзя сказать, у них есть один или два ключевых игрока. Но мы тоже попробуем доставить им проблемы.