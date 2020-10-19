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Куман: «„Барселона“ не является фаворитом ЛЧ, но может пройти далеко»

вчера, 20:25
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош22:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов и матча 1-го тура группового этапа против «Ференцвароша».

После того, что произошло [в клубе], мы не фавориты, но мы можем пройти далеко.

«Ференцварош»? Мы ожидаем, что столкнемся с сильной командой. Сейчас нет легких игр. Мы должны создавать моменты. Мы анализируем всех наших оппонентов и уважаем всех. Должны нивелировать их преимущества. Они хороши в обороне и имеют хороших игроков в атаке.

Я не знаю, чего не хватало в прошлом сезоне. Меня здесь не было. Если мы провалим этот сезон, тогда я смогу ответить.

Победа всегда важна после поражения, и это наша первая игра в Лиге чемпионов. Победа дома очень важна, да и на выезде.

Накануне «Барса» потерпела первое поражение в сезоне.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 21:51
Думаю, что до выборов вряд ли что изменится. Хотя от Бартомео не знаешь чего и ждать , провалится Куман и может до выборов слететь.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:45, ред.
строить команду сможет Почетино,может зимой всё таки его возьмут,я думаю что он парень не алчный и захочет возглавить топ-клуб. То,что он лучше Кумана - однозначно!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:43
Недавно Кум говорил теоретически про Барселону,а теперь уже более реалистически. Но пройти дальше ФИАТа должны, те то из группы наврядли выйдут,может разве что с 3 места и хоть до финала дойдут.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 21:37
Из группы выйдут,а там как карта ляжет,барса темная лошадка
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:19
Выход из группы уже успех
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:04
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 20:52
    Про "далеко" - это конечно Рональд погорячился. Из группы то выйдут или нет - большой вопрос. С такой унылой и беззубой игрой надеяться на "далеко" может только неисправимый оптимист. Игры нет , состав вызывает много вопросов. Стабильности нет, в атаке , да и в обороне куча проблем . Так что надеяться на чудо не приходится. С такой игрой на следующий год могут и в ЛЧ не попасть. Жаль.
    Ломать - не строить. Развалили команду быстро, а вот когда новая выстроится - это задачка со многими неизвестными.
    Всем здоровья.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 20:52
    ...но может пройти далеко....

    Иллюзии гл.тренера.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 20:39
    Но Ференцварош победить обязаны.
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 20:32
    Может пройти далеко...но мимо...
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 20:30
    Убаюкивает соперников.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 20:26
    Рано об этом говорить
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    вчера в 20:26
    Вот и посмотрии
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