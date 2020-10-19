Куман: «„Барселона“ не является фаворитом ЛЧ, но может пройти далеко»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов и матча 1-го тура группового этапа против «Ференцвароша».
После того, что произошло [в клубе], мы не фавориты, но мы можем пройти далеко.
«Ференцварош»? Мы ожидаем, что столкнемся с сильной командой. Сейчас нет легких игр. Мы должны создавать моменты. Мы анализируем всех наших оппонентов и уважаем всех. Должны нивелировать их преимущества. Они хороши в обороне и имеют хороших игроков в атаке.
Я не знаю, чего не хватало в прошлом сезоне. Меня здесь не было. Если мы провалим этот сезон, тогда я смогу ответить.
Победа всегда важна после поражения, и это наша первая игра в Лиге чемпионов. Победа дома очень важна, да и на выезде.
Накануне «Барса» потерпела первое поражение в сезоне.
Ломать - не строить. Развалили команду быстро, а вот когда новая выстроится - это задачка со многими неизвестными.
Всем здоровья.
Ломать - не строить. Развалили команду быстро, а вот когда новая выстроится - это задачка со многими неизвестными.
Всем здоровья.