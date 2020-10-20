Это'О: «Неуважение со стороны France Football. Я 25 лет играл в центре»

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сегодня, 03:47

Экс-нападающий «Барселоны» и «Анжи» в своём твиттере подверг критике журнал France Football.

Авторитетное издание составляет символическую сборную всех времён и включило камерунца в список номинантов на звание лучшего правого вингера в истории. Однако Это'О не согласился с определением своей позиции на поле.