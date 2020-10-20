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Это'О: «Неуважение со стороны France Football. Я 25 лет играл в центре»

сегодня, 03:47

Экс-нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это'О в своём твиттере подверг критике журнал France Football.

Авторитетное издание составляет символическую сборную всех времён и включило камерунца в список номинантов на звание лучшего правого вингера в истории. Однако Это'О не согласился с определением своей позиции на поле.

Спасибо, но на правом краю я играл 1-2 сезона. При этом 25 лет своей карьеры я выступал на месте центрфорварда. Неуважение. Да какая разница, France Football!

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Все комментарии
Ляпсень
Ляпсень
сегодня в 10:26
Хорошо, что во вратари не определили. 0 ведь пропустил.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:12
да 29 хотели они на Этоо и других, в этой продажной газетенке заказ на две новые медальки для месси и роналду))) позорище полное и этот золотой мяч и франс футбол - помойка несусветная.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 09:13
Скажи спасибо, за то, что ты вообще туда попал
112910415
112910415
сегодня в 09:03
неполиткорректные люди !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 08:54
А может эти 1-2 сезона были самыми яркими?)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 08:23
лучше звучит - "Экс-нападающий Барселоны и Интера"
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 08:11
Тогда его вообще убрать из списка
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:54
Ключевое слово - символическая . Этих сборных можно составить с десяток. Так что нет смыла переживать. Всем место все равно не хватит, да и вкусы у всех разные.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 07:19
Это место занято Роналдо.
311
311
сегодня в 06:25
Вообще не понятно, что в номинациях делает Это'ноль!)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:31
Уже поздно спорить.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:24
На всех места не хватило
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 04:45, ред.
Ничего удивительного в этом нет, когда "чиновники" занимают не свои места, и занимаются не своим делом, такое часто случается...
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 04:32
France Football: Да?...хм, но тогда Самуэль Это'о попадает в символическую сборную всех времен на позицию голкипера (есть вакансия)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:57
Да в центре места не нашлось
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:56
Вообще очень странно иногда выбираются позиции игрока. Возмущения Самуэля Это'О
можно понять!
Бог солнца
Бог солнца
сегодня в 03:56
Ковид мозга у французов. Понять и простить
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