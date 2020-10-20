Это'О: «Неуважение со стороны France Football. Я 25 лет играл в центре»

Экс-нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это'О в своём твиттере подверг критике журнал France Football.
Авторитетное издание составляет символическую сборную всех времён и включило камерунца в список номинантов на звание лучшего правого вингера в истории. Однако Это'О не согласился с определением своей позиции на поле.
Спасибо, но на правом краю я играл 1-2 сезона. При этом 25 лет своей карьеры я выступал на месте центрфорварда. Неуважение. Да какая разница, France Football!
можно понять!
можно понять!