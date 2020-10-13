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РПЛ опубликовала расписание матчей на ноябрь и декабрь

13 октября 2020, 21:21

Российская Премьер-Лига опубликовала на официальном сайте календарь матчей на ноябрь и декабрь.

15-й тур

21 ноября (суббота)

«Краснодар» – «Тамбов»
«Ахмат» – «Зенит»
«Локомотив» – «Арсенал»
«Спартак» – «Динамо»

22 ноября (воскресенье)

ЦСКА – «Сочи»
«Ротор» – «Урал»
«Рубин» – «Ростов»

23 ноября (понедельник)

«Уфа» – «Химки»

4-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы — 24-26 ноября

16-й тур

28 ноября (суббота)

«Арсенал» – «Зенит»
«Химки» – «Краснодар»
«Ростов» – «Динамо»
«Ахмат» – «Локомотив»

29 ноября (воскресенье)

«Урал» – «Сочи»
«Уфа» – «Тамбов»
«Рубин» – ЦСКА
«Спартак» – «Ротор»

5-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы — 1-3 декабря

17-й тур

5 декабря (суббота)

«Локомотив» – «Рубин»
«Спартак» – «Тамбов»
«Зенит» – «Урал»
«Краснодар» – «Ротор»

6 декабря (воскресенье)

«Ростов» – «Уфа»
«Динамо» – «Арсенал»
ЦСКА – «Химки»

7 декабря (понедельник)

«Сочи» – «Ахмат»

6-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы — 8-10 декабря

18-й тур

11 декабря (пятница)

«Химки» – «Арсенал»

12 декабря (суббота)

«Ротор» – «Уфа»
«Сочи» – «Спартак»
«Зенит» – «Динамо»

13 декабря (воскресенье)

«Тамбов» – «Рубин»
«Краснодар» – «Локомотив»
«Ахмат» – «Ростов»
ЦСКА – «Урал»

19-й тур

16 декабря (среда)

«Ротор» – «Арсенал»
«Сочи» – «Динамо»
«Зенит» – «Спартак»

17 декабря (четверг)

«Химки» – «Локомотив»
«Краснодар» – «Уфа»
«Ахмат» – «Рубин»
«Ростов» – ЦСКА

18 декабря (пятница)

«Тамбов» – «Урал»

Недавно в РПЛ объяснили, почему 7 октября не было опубликовано расписание до конца года.

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Все комментарии
Aris
Aris
14 октября в 13:00
Последние 3 игры в РПЛ дома! Подарок от администрации.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
14 октября в 01:05
Ковид по-любому внесет коррективы..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 22:50, ред.
До зимней паузы...за 2 месяца (61 день)...Зениту осталось провести 15 игр....
9 дома...6 в гостях..
Плотненький график....получается по игре через каждые 3 дня....а некоторые уже к середине октября еле ноги передвигают...
Ещё и Саламыч полкоманды опять вызовет на 4 игры...с Венгрией...Сербией...Молдавией и Турцией....

Старая местная забава.....летом спим...зимой играем...)))
Zenit_84
Zenit_84
13 октября в 22:34
Спасибо, РПЛ!!
Big krendel
Big krendel
13 октября в 22:13
16 декабря Зенит кое кого по многолетней сложившейся традиции взгреет. )))))
Ляпсень
Ляпсень
13 октября в 21:58, ред.
Напишите, где и когда русские будут играть? Без великой северной армении...
particular
particular
13 октября в 21:39, ред.
Без январских поединков календарь выглядит как ёлка без гирлянд..:)
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 21:30
Это они вовремя))))
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
13 октября в 21:22
Хорошо, будем знать.
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