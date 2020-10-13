РПЛ опубликовала расписание матчей на ноябрь и декабрь

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13 октября 2020, 21:21

Российская Премьер-Лига опубликовала на официальном сайте календарь матчей на ноябрь и декабрь.

15-й тур

21 ноября (суббота)

«Краснодар» – «Тамбов»

«Ахмат» – «Зенит»

«Локомотив» – «Арсенал»

«Спартак» – «Динамо»

22 ноября (воскресенье)

ЦСКА – «Сочи»

«Ротор» – «Урал»

«Рубин» – «Ростов»

23 ноября (понедельник)

«Уфа» – «Химки»

4-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы — 24-26 ноября

16-й тур

28 ноября (суббота)

«Арсенал» – «Зенит»

«Химки» – «Краснодар»

«Ростов» – «Динамо»

«Ахмат» – «Локомотив»

29 ноября (воскресенье)

«Урал» – «Сочи»

«Уфа» – «Тамбов»

«Рубин» – ЦСКА

«Спартак» – «Ротор»

5-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы — 1-3 декабря

17-й тур

5 декабря (суббота)

«Локомотив» – «Рубин»

«Спартак» – «Тамбов»

«Зенит» – «Урал»

«Краснодар» – «Ротор»

6 декабря (воскресенье)

«Ростов» – «Уфа»

«Динамо» – «Арсенал»

ЦСКА – «Химки»

7 декабря (понедельник)

«Сочи» – «Ахмат»

6-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы — 8-10 декабря

18-й тур

11 декабря (пятница)

«Химки» – «Арсенал»

12 декабря (суббота)

«Ротор» – «Уфа»

«Сочи» – «Спартак»

«Зенит» – «Динамо»

13 декабря (воскресенье)

«Тамбов» – «Рубин»

«Краснодар» – «Локомотив»

«Ахмат» – «Ростов»

ЦСКА – «Урал»

19-й тур

16 декабря (среда)

«Ротор» – «Арсенал»

«Сочи» – «Динамо»

«Зенит» – «Спартак»

17 декабря (четверг)

«Химки» – «Локомотив»

«Краснодар» – «Уфа»

«Ахмат» – «Рубин»

«Ростов» – ЦСКА

18 декабря (пятница)

«Тамбов» – «Урал»