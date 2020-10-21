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Магкеев: «Мы стали лучше понимать требования Николича»

сегодня, 10:16

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал об изменениях в московской команде при новом главном тренере Марко Николиче.

С тактикой, думаю, и так понятно — сейчас мы играем в два нападающих. Он заставляет нас чаще выходить из обороны через короткий пас, пытаться, по крайней мере. Мы стали лучше понимать его требования, поэтому игра и результат поменялись.

Моя роль? С Палычем я играл глубоко выраженного опорника, сейчас играем в два — поэтому больше маневра для атаки. Но все равно в паре с Крыховяком я чуть ближе к защите действую.

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