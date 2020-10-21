Геркус: «„Краснодар“ сыграл в прямую противоположность „Зениту“»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ничью «Краснодара» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ренном» (1:1).
«Краснодар» сыграл в прямую противоположность «Зениту». Весело, бодро, бесстрашно. Респект! Артур Оленин на бровке понравился.
Ну и Сафонов выглядит кипером из топ-лиги. Таким 40-миллионым крутышом.
Но, по-моему, Брюгге куда организованнее и сильнее того же Ренна. И неудобно играть именно против бельгийцев, а не французов. Лягушатники сразу расклеились после забитого гола и Краснодар сравнял счёт.
Да, в концовке немного потрепали нервов... но в целом быки грамотно нейтрализовали их фланги за счёт насыщения двумя защитниками с обеих сторон (Рамирес-Чернов, Петров-Смольников).
В домашнем матче надо побеждать Ренн. А вот Зениту в гостях с Брюгге придётся ой как не сладко, а до этого со злой Боруссией и Лацио.
Но, по-моему, Брюгге куда организованнее и сильнее того же Ренна. И неудобно играть именно против бельгийцев, а не французов. Лягушатники сразу расклеились после забитого гола и Краснодар сравнял счёт.
Да, в концовке немного потрепали нервов... но в целом быки грамотно нейтрализовали их фланги за счёт насыщения двумя защитниками с обеих сторон (Рамирес-Чернов, Петров-Смольников).
В домашнем матче надо побеждать Ренн. А вот Зениту в гостях с Брюгге придётся ой как не сладко, а до этого со злой Боруссией и Лацио.