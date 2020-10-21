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Геркус: «„Краснодар“ сыграл в прямую противоположность „Зениту“»

сегодня, 09:42

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ничью «Краснодара» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ренном» (1:1).

«Краснодар» сыграл в прямую противоположность «Зениту». Весело, бодро, бесстрашно. Респект! Артур Оленин на бровке понравился.

Ну и Сафонов выглядит кипером из топ-лиги. Таким 40-миллионым крутышом.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 11:55
Краснодар, конечно, молодцы.

Но, по-моему, Брюгге куда организованнее и сильнее того же Ренна. И неудобно играть именно против бельгийцев, а не французов. Лягушатники сразу расклеились после забитого гола и Краснодар сравнял счёт.
Да, в концовке немного потрепали нервов... но в целом быки грамотно нейтрализовали их фланги за счёт насыщения двумя защитниками с обеих сторон (Рамирес-Чернов, Петров-Смольников).

В домашнем матче надо побеждать Ренн. А вот Зениту в гостях с Брюгге придётся ой как не сладко, а до этого со злой Боруссией и Лацио.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:54
А бомжи ещё кричали что они гегемон в РПЛ.
Первый же матч с европейским середняком показал, что их типо гегемония в РПЛ держится только на админресурсе, фарм клубе, и прозенитовских судьях.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:53
В Краснодаре играют мужики, а в Зените распиаренные миллионеры-ходоки !!!
Ironigor
Ironigor ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 11:47
Что они с успехом и доказывают каждый год в Европе!!! ГАЗПРОМ ПОЗОРЯТ !!!😜😂😂😂
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 11:44
Федун: Зенит огребет в ЛЧ без судейской поддержки! © )))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:44
С таким составом Богданыч ничего не может сделать, я думаю любого другого поставить у руля Зенита ,результат был бы не хуже. Пусть попробует вывести тот-же Шинник в РФПЛ вот тогда можно что-то говорить о величии Богданыча.
Союзник противников
Союзник противников ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 11:30
    Legend 6
    Legend 6 ответ Faustello (раскрыть)
    сегодня в 11:21
    Орлов по ходу еще не протрезвел. Но скоро тоже что-нибудь ляпнет.
    У Зенита 2 дна, одно в нападении, второе на тренерском мостике) с таким составом нужно брюгге из штрафной не выпускать...)
    Faustello
    Faustello ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 11:14
    Расстроили Мишу Боярского, канальи!
    Legend 6
    Legend 6 ответ Faustello (раскрыть)
    сегодня в 11:10
    Ага, на айсберг Азмуна присела Дзюба😂
    Legend 6
    Legend 6 ответ Big krendel (раскрыть)
    сегодня в 11:09
    Я бы использовал другое слово - слоховал.
    nubom
    nubom
    сегодня в 11:09
    Зенит достиг дна, пора всплывать...
    Faustello
    Faustello ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 10:36
    Брюггантина управляемая Дзюбой присела на мель.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО (раскрыть)
    сегодня в 10:17
    Ты вчера обзывал "Брюгге" чуть ли не колхозным клубом,который надо проходить легко.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 10:16
    "Краснодар" играл в футбол,а "Зенит"-в гегемона РПЛ.ПЕрвым удалось.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 10:05
    Очень понравился Смольников...удивил...похоже французов тоже)...Сафонов вообще топ...
    drug01
    drug01
    сегодня в 10:01
    Хороший пример для всех
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 10:01
    Быки приятно удивили
    Big krendel
    Big krendel
    сегодня в 10:01
    Зенит сплоховал
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 10:01
    Разгромили "Ренн"!
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 09:48
    "«Краснодар» сыграл в прямую противоположность «Зениту»..."
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    Краснодарцы вчера на поле пахали как простые мужики-работяги, а Зенит ходил по полю как джентльмены с тросточкой.
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    сегодня в 09:44
    Нормально все!
    Зенит делал свое дело - веселил нас.
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