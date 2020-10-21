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Саная: «„Енисей“ получил в соперники самый популярный клуб в стране»

сегодня, 12:24
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч идет

Нападающий «Енисея» Анзор Саная порассуждал о предстоящем матче элитного группового раунда Кубка России со «Спартаком».

Явно не будничная прогулка. Загадывать не будем, посмотрим, в каком составе прилетит «Спартак». Если основой, то задача объективно будет очень-очень сложная. Если далёким от оптимального? В футболе всё бывает, но, чтобы любой команде забить четыре и при этом не пропустить, должно многое сойтись. Главное — порадовать болельщиков. Наши — счастливчики. Мы получили в соперники самый популярный клуб в стране.

Несколько матчей «Спартака» в этом сезоне видел. Красно-белые выглядят гораздо увереннее, чем в прошлом году. Мои наблюдения: они стали играть в более интенсивный и агрессивный футбол. Прибавили в мобильности. Где-то используют длинные передачи для быстрой доставки мяча в зону атаки, а там уже в одиночку решают исполнители. Наверное, футболисты глубже и ближе приняли требования тренера. Сейчас это команда тренерская. Она играет в понятный футбол. Не всегда, может, получается достигнуть результата, хотя в последнее время есть и он.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:41
Спартак выставит второй состав.
Faustello
Faustello
сегодня в 13:36
Вепри Федуна популярны в тайге))
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 12:39
    makkie
    makkie
    сегодня в 12:33
    Мы получили в соперники самый популярный клуб в стране.
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    Черчесов, теперь нападающий Енисея это подтверждает.
    Привет Питеру!)
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 12:30
    Вот так, за счёт Спартака, некоторые становятся сами популярными)
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 12:26
    По идее все ясно и даже исход встречи...:)))
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