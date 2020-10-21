Сенников: «С „Зальцбургом“ можно играть на победу»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч железнодорожников в групповом раунде Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

С «Зальцбургом» можно играть на победу, но это команда амбициозная, со своим стилем игры. «Зальцбург» похож на «Лейпциг», у них одна система, скоростной футбол. Все зависит от игроков «Локомотива». Им нужно увеличить скорости по сравнению с последним матчем в чемпионате против «Уфы», иначе победу не одержать.

В Лиге чемпионов уровень соперников выше, там заметно сложнее. Но «Локомотив» по идее должен становиться опытней с каждым годом. Он участвовал в Лиге чемпионов два последних сезона — да, команда не проходила в весну, но как раз набиралась ценного европейского опыта. Сейчас еще отсутствовавшие возвращаются: Чорлука, Игнатьев, Магкеев. И Зе Луиш поможет, все-таки он человек опытный, уже в первом матче с «Уфой» сделал голевую передачу.