Бышовец: «„Брюгге“ своей игрой убаюкал „Зенит“»

Заслуженный тренер СССР поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Брюгге» (1:2).

Матч оставил двоякое впечатление. Первое: сложился стереотип об определенном ритме, темпе, в котором команды играют в чемпионате России. Такое впечатление, что мы увидели не матч Лиги чемпионов, а очередную встречу первенства России. Играли медленно, скорости и давления не было на протяжении большей части матча. Такое развитие событий и такие скорости, считаю, больше устраивали бельгийцев. Поэтому им удавался контроль мяча.

Второе: бельгийцы были опаснее в первом тайме. После того как «Брюгге» открыл счет, команда встрепенулась. Мы увидели и агрессивность со стороны «Зенита», и быстроту передач, как следствие, начали появляться моменты. Надо признать, что очень удачно сыграл Ловрен в эпизоде с ответным голом. Он очень здорово пробил.

Мне кажется, что у «Зенита» были все шансы для того, чтобы победить. Во второй половине команда атаковала, владела преимуществом, казалось, что второй мяч должен залететь в ворота гостей. А вот оборона в конце сыграла недостаточно концентрированно. Отсутствие должного внимания сказалось на результате. Надо сказать, что «Брюгге» своей игрой убаюкал «Зенит». Мне очень понравилась игра Ванакена, который умело менял ритм и направление игры.

Что касается атаки «Зенита», то Дриусси совершенно выпал из игры. После промаха аргентинца в верной голевой ситуации, Сергей Семак принял решение заменить его. Выход Мостового в этой связи был очень кстати. С Андреем на поле «Зенит» стал намного быстрее. Дзюба действовал по всему фронту нападения, часто менял позицию. Азмун имел пару отличных моментов, которые мог завершить забитым мячом, но забить не получилось.

Выход в стартовом составе Кругового оправдал себя — он выглядел в целом достаточно надежно. Барриос и Кузяев действовали активно, но непродуктивно, это если говорить о центре поля.

Трагедии в этом поражении нет — это мое мнение. Но надо быть ментально готовыми к скоростям, которые показывают в Лиге чемпионов. В будущих матчах необходимо быть готовыми навязать свою игру. Если отдаешь инициативу, то ее потом очень сложно вернуть, это показал и стартовый матч «Зенита» в Лиге чемпионов.