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Бышовец: «„Брюгге“ своей игрой убаюкал „Зенит“»

сегодня, 11:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Брюгге» (1:2).

Матч оставил двоякое впечатление. Первое: сложился стереотип об определенном ритме, темпе, в котором команды играют в чемпионате России. Такое впечатление, что мы увидели не матч Лиги чемпионов, а очередную встречу первенства России. Играли медленно, скорости и давления не было на протяжении большей части матча. Такое развитие событий и такие скорости, считаю, больше устраивали бельгийцев. Поэтому им удавался контроль мяча.

Второе: бельгийцы были опаснее в первом тайме. После того как «Брюгге» открыл счет, команда встрепенулась. Мы увидели и агрессивность со стороны «Зенита», и быстроту передач, как следствие, начали появляться моменты. Надо признать, что очень удачно сыграл Ловрен в эпизоде с ответным голом. Он очень здорово пробил.

Мне кажется, что у «Зенита» были все шансы для того, чтобы победить. Во второй половине команда атаковала, владела преимуществом, казалось, что второй мяч должен залететь в ворота гостей. А вот оборона в конце сыграла недостаточно концентрированно. Отсутствие должного внимания сказалось на результате. Надо сказать, что «Брюгге» своей игрой убаюкал «Зенит». Мне очень понравилась игра Ванакена, который умело менял ритм и направление игры.

Что касается атаки «Зенита», то Дриусси совершенно выпал из игры. После промаха аргентинца в верной голевой ситуации, Сергей Семак принял решение заменить его. Выход Мостового в этой связи был очень кстати. С Андреем на поле «Зенит» стал намного быстрее. Дзюба действовал по всему фронту нападения, часто менял позицию. Азмун имел пару отличных моментов, которые мог завершить забитым мячом, но забить не получилось.

Выход в стартовом составе Кругового оправдал себя — он выглядел в целом достаточно надежно. Барриос и Кузяев действовали активно, но непродуктивно, это если говорить о центре поля.

Трагедии в этом поражении нет — это мое мнение. Но надо быть ментально готовыми к скоростям, которые показывают в Лиге чемпионов. В будущих матчах необходимо быть готовыми навязать свою игру. Если отдаешь инициативу, то ее потом очень сложно вернуть, это показал и стартовый матч «Зенита» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 11:58
В тексте ошибка: дзюба часто менял позы, а не позиции.
Ironigor
Ironigor ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 11:57
Где ее взять??? С таким составом и без тренера!!!???
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:52
Не было чёткой тренерской концепции.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:50
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:47
Зазнавшимся игрокам зенита от безнаказанности в РПЛ когда Дзюбе судьи позволяют забивать из оффсайдов казалось - это всего лишь Брюгге? Команда абсолютно без звёзд, потерпела 2 поражения в 3 первых турах чемпионата, приехала в Питер без нескольких лидеров… А наш типо чемпион откровенно мучился с этими ноунеймами 94 минуты. И на 94-й проиграл.
А бомжи ещё кричали что они гегемон в РПЛ.
Первый же матч с европейским середняком показал, что их типо гегемония в РПЛ держится только на админресурсе, фарм клубе, и прозенитовских судьях.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:33
"Зенит" уже который матч-никакой.В РПЛ спасает ...не будем перечислять известное всем.А тут не прокатило,наконец.Думаю,что это начало конца.
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
сегодня в 11:32
На классе обыграли просто.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:30
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 11:29
      Q-J-G
      Q-J-G
      сегодня в 11:26, ред.
      Убаюкать возможно только детей дошкольного возраста. На что намекает Бышовец?!)
      Хотя, тот же Дзюба, по сути, ещё ребёнок, взрослого возраста...
      Legend 6
      Legend 6 ответ Леон Бугаев (раскрыть)
      сегодня в 11:22
      Поражение заслужили.
      Леон Бугаев
      Леон Бугаев
      сегодня в 11:19
      Обидно упустили ничью.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 11:17
      Он их загипнотезировал!
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