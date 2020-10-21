Губерниев — о матче «Зенита»: «Итог не очень справедлив. Ничья объективнее»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями после поражения «Зенита» от «Брюгге» (1:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

К концу матча наши уже еле ползали. Каждая атака «Брюгге» шла долго и до чего-то опасного. К прессингу на своей половине поля «Зенит» оказался не совсем готов.

Середину поля наши проиграли полностью. Ванакен смотрелся очень сильно на фоне Барриоса и Оздоева.

Итог не очень справедлив. Ничья объективнее.

Играть «Зениту» надо бы начинать с первого тайма, а не с 65-й минуты второго. Верим в команду!