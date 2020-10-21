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Губерниев — о матче «Зенита»: «Итог не очень справедлив. Ничья объективнее»

сегодня, 12:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями после поражения «Зенита» от «Брюгге» (1:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

К концу матча наши уже еле ползали. Каждая атака «Брюгге» шла долго и до чего-то опасного. К прессингу на своей половине поля «Зенит» оказался не совсем готов.

Середину поля наши проиграли полностью. Ванакен смотрелся очень сильно на фоне Барриоса и Оздоева.

Итог не очень справедлив. Ничья объективнее.

Играть «Зениту» надо бы начинать с первого тайма, а не с 65-й минуты второго. Верим в команду!

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Все комментарии
Коля Щуров
Коля Щуров
сегодня в 13:52
губерниев вали к себе в биатлон в футболе ты не шаришь
Aris
Aris
сегодня в 13:42
Это хорошо, что итоги встреч не позволено рисовать Губерниевым. Спорт и так угробили, ни стыда, ни совести!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:29
Разве что
makkie
makkie ответ Иван Тасминский (раскрыть)
сегодня в 13:13, ред.
    viv
    viv
    сегодня в 13:10
    Губерниев сам то понял что сказал?
    "К концу матча Зенит уже еле ползал.
    Середину поля Зенит проиграл полностью.

    Итог не очень справедлив. Ничья объективнее.
    Ironigor
    Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 12:54
    Он ходил перед матчем к Глобе на звезды смотреть !!! Он то точно знает,звезды не врут !!! 😂
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 12:52
    Все кухарки уже высказались? Канделаки там не хочет объяснить почему на поле потерялся игрок сборной России Азмун?
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 12:47
    Если бы встреча проходила бы в рамках РПЛ то Зенит выиграл бы 1:0...Первый гол Брюгге отменили так как мяч пересек лицевую линию, а во втором случае узрели бы явный офсайд...Не научились еще в Европе судить по Российским меркам))
    112910415
    112910415
    сегодня в 12:46
    лыжнику виднее
    ALEX26659
    ALEX26659 ответ Q-J-G (раскрыть)
    сегодня в 12:44
    наверное потому что судья не помог...
    DEIVID
    DEIVID
    сегодня в 12:40
    Нет, всё по делу. Зенит даже сам не смог забить.
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 12:28
    К концу матча наши уже еле ползали.
    К прессингу на своей половине поля «Зенит» оказался не совсем готов.
    Середину поля наши проиграли полностью.
    Играть «Зениту» надо бы начинать с первого тайма, а не с 65-й минуты второго.

    НО!!!
    Губерниев — о матче «Зенита»: «Итог не очень справедлив. Ничья объективнее»

    Странная логика, сам себе противоречит...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 12:25
    Он конечно далёк от футбола и не мог не лизнуть Газпром. Я нашёл реальную причину проигрыша зенита. Она на поверхности. Во всем виноват боярский. Он, каналья, сказал, что Зенит не выйдет из группы. Зенит не мог подвести своего главного фаната. Тысяча чертей!!
    Big krendel
    Big krendel
    сегодня в 12:22
    Полтора тайма за бельгийцами. Пол тайма за Зенитом.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 12:22
    Губерниев говорит что "Итог не очень справедлив". И тут же добавляет что "Играть Зениту надо бы начинать с первого тайма, а не с 65-й минуты второго". И где логика в его словах?
    Кто играл все 90 минут тот и победил. Вот это справедливо
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 12:21
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 12:21
      Губерниев видимо перепутал Футбол с Биатлоном , а ты вообще смотрел матч ??? Облизывать газ вредно, крышу береги, улетает !!!
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 12:13, ред.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      сегодня в 12:11
      Счет на табло справедлив.
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