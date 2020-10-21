Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями после поражения «Зенита» от «Брюгге» (1:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
К концу матча наши уже еле ползали. Каждая атака «Брюгге» шла долго и до чего-то опасного. К прессингу на своей половине поля «Зенит» оказался не совсем готов.
Середину поля наши проиграли полностью. Ванакен смотрелся очень сильно на фоне Барриоса и Оздоева.
Итог не очень справедлив. Ничья объективнее.
Играть «Зениту» надо бы начинать с первого тайма, а не с 65-й минуты второго. Верим в команду!
Брюгге постоянный участник ЛЧ, почти обыгрывал Реал в гостях, да и вообще смотрелся интереснее Зенита.
Вот из-за такого неуважения к соперникам вы и огребаете по первое число!
Брюгге постоянный участник ЛЧ, почти обыгрывал Реал в гостях, да и вообще смотрелся интереснее Зенита.
Вот из-за такого неуважения к соперникам вы и огребаете по первое число!
"К концу матча Зенит уже еле ползал.
Середину поля Зенит проиграл полностью.
Итог не очень справедлив. Ничья объективнее.
"К концу матча Зенит уже еле ползал.
Середину поля Зенит проиграл полностью.
Итог не очень справедлив. Ничья объективнее.
К прессингу на своей половине поля «Зенит» оказался не совсем готов.
Середину поля наши проиграли полностью.
Играть «Зениту» надо бы начинать с первого тайма, а не с 65-й минуты второго.
НО!!!
Губерниев — о матче «Зенита»: «Итог не очень справедлив. Ничья объективнее»
Странная логика, сам себе противоречит...
К прессингу на своей половине поля «Зенит» оказался не совсем готов.
Середину поля наши проиграли полностью.
Играть «Зениту» надо бы начинать с первого тайма, а не с 65-й минуты второго.
НО!!!
Губерниев — о матче «Зенита»: «Итог не очень справедлив. Ничья объективнее»
Странная логика, сам себе противоречит...
Кто играл все 90 минут тот и победил. Вот это справедливо
Кто играл все 90 минут тот и победил. Вот это справедливо