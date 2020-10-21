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«Оренбург» уверен в проведении матча с «Сочи» в Кубке России

сегодня, 10:40
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи17:00 Не начался

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что проведение матча Кубка России с «Сочи» не находится под угрозой срыва, несмотря на эпидемию коронавируса в команде.

Игра состоится, конечно. Почему она не должна состояться? Вся информация по COVID предоставляется в лигу. Если мы ее туда предоставили, то ее скрыть невозможно. И тогда матч играется.

В «Сочи» сказали, что у них есть информация о коронавирусе в «Оренбурге»? Я тоже могу сказать, что где-то коронавирус. И что? Это официальная информация?

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