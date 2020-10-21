«Оренбург» уверен в проведении матча с «Сочи» в Кубке России

Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что проведение матча Кубка России с «Сочи» не находится под угрозой срыва, несмотря на эпидемию коронавируса в команде.

Игра состоится, конечно. Почему она не должна состояться? Вся информация по COVID предоставляется в лигу. Если мы ее туда предоставили, то ее скрыть невозможно. И тогда матч играется.

В «Сочи» сказали, что у них есть информация о коронавирусе в «Оренбурге»? Я тоже могу сказать, что где-то коронавирус. И что? Это официальная информация?