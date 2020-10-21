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Канделаки: «„Зенит“ мог обыграть „Брюгге“, судя по второму тайму»

сегодня, 13:11

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала матчи «Зенита» и «Краснодара» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Зенит» проиграл первый матч Лиги чемпионов «Брюгге» – 1:2. Судя по второму тайму, наша команда вполне могла выиграть этот матч – тем обиднее отпускать бельгийцев с тремя очками.

Помимо гола, «Зенит» создал как минимум пять опасных моментов, в одном из которых казалось, что проще забить, чем промахнуться. Но все это уже неважно. Теперь надо давать результат в остальных матчах.

«Краснодар» на плечах Матвея Сафонова увозит из Франции одно очко, сыграв вничью с «Ренном» 1:1. Неплохой дебют для нашей команды.

Поскольку Сафонов продолжит играть на воротах, очки у «Краснодара» в этом розыгрыше еще обязательно будут.

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Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ rubinovyi2 (раскрыть)
сегодня в 15:16
Ну это только когда он из запоя выйдет... Аххах
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:20
То, что у Канделаки два тайма, а не три, это уже успех!
alex074
alex074
сегодня в 14:02
Тина, игра состоит из двух таймов и счёт на табло, что ещё нужно???Этот ПОЗОР видела вся страна!!!
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 13:58
Даже Тинка высказалась по игре Зенита,а Генаха молчит,все-ли в порядке с дедушкой?))
амурец
амурец
сегодня в 13:57
вот ещё каждая курица берётся судить о футболе
Aris
Aris
сегодня в 13:38
Зениту мешают мешки с деньгами! С деньгами, украденными у граждан России. Ни стыда, ни совести! А канал - это антиреклама спорта! Мордобой - вот ваша визитная карточка.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 13:36
Судя по второму тайму зенит проиграл 2-1 по счету. По игре Брюгге был конкретнее чем зенит. Сейчас нам Газпром будет настаивать что зенит лучший клуб восточной Европы
Faustello
Faustello
сегодня в 13:34
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 13:33
    Губерниев, Канделаки... Кто следующий скажет что Зенит играл хорошо и мог победить?
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 13:28
    Ждём ещё Гену Орлова....😆
    матос
    матос ответ d_fincher (раскрыть)
    сегодня в 13:23, ред.
    Смотрим Телеспорт и Окко , Матч тв не впёрся вообще!
    матос
    матос
    сегодня в 13:22
    Иди щи борщи вари женщина , футбол да и вообще обсуждения спорта не твоё!!!
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 13:20
    Она уже говорила:«Мы обязательно доживем до момента, когда «Зенит» выиграет ЛЧ»
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:20
    Мог но........ Не смог!!!!
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 13:20, ред.
    Газпрмоский МАТЧ ТВ, по сути, занимается адвокатурой Зенита на деньги Газпрома. Мало того, что Газпром управляет через телесистемы канала системой ВАР, так Канделаки делает всё, чтобы ни о какой критике Зенита не могло идти и речи. Нет. У Зенита только успехи и победы, а у остальных - грязное белье и поражения.

    Вдумайтесь: про Широкова до сих пор не был ни одной новости. Вот такая независимая журналистика. Этот канал - часть огромной корпорации Газпрома: это имиджевый канал Зенита, призванный создать впечатление успешного эффективного клуба, решающего поставленные задачи. Поэтому слова Канделаки расценивать как что-то, имеющее отношение к реальности, ни в коем случае нельзя.

    В реальном футболе мы Зенит вчера видели. НОЛЬ. А слова эти... это просто слова. Как всегда после драки лазуревые машут кулаками и грозятся, что доминатор накажет соперников. Ну да.
    viv
    viv
    сегодня в 13:18
    Если только во снах Канделаки.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 13:16
    О чём она?
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 13:15
    Он всегда может, но не делает.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 13:11
    Не подходи к футболу, женщина.
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