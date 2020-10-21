Канделаки: «„Зенит“ мог обыграть „Брюгге“, судя по второму тайму»

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала матчи «Зенита» и «Краснодара» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Зенит» проиграл первый матч Лиги чемпионов «Брюгге» – 1:2. Судя по второму тайму, наша команда вполне могла выиграть этот матч – тем обиднее отпускать бельгийцев с тремя очками.

Помимо гола, «Зенит» создал как минимум пять опасных моментов, в одном из которых казалось, что проще забить, чем промахнуться. Но все это уже неважно. Теперь надо давать результат в остальных матчах.

«Краснодар» на плечах Матвея Сафонова увозит из Франции одно очко, сыграв вничью с «Ренном» 1:1. Неплохой дебют для нашей команды.

Поскольку Сафонов продолжит играть на воротах, очки у «Краснодара» в этом розыгрыше еще обязательно будут.