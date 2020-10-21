«Можем вернуть его в „Динамо“». Воронин пошутил о Кокорине

Экс-нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин, недавно вошедший в тренерский штаб бело-голубых, поделился мнением о форварде «Спартака» Александре Кокорине.
Отметил ли для себя матч со «Спартаком»? Ничего не отмечал в календаре. Во-первых, до «Спартака» нам еще с «Локомотивом» играть в дерби.
Удивлен ли я, что Кокорин перешел в «Спартак»? Если не ошибаюсь, он спартаковский воспитанник. К тому же, после «Динамо» он уже поиграл в «Анжи», хотя на самом деле и не сыграл ни разу. Спортивный директор хотел приобрести Кокорина, насколько я слышал.
Скоро зимнее окно, мы можем вернуть его обратно (смеется). Мне всегда нравилось, как Кокора играл. Хорошие футболисты пригодятся любому клубу.
С ничьей и дебютом в ЛЧ, кстати!
С ничьей и дебютом в ЛЧ, кстати!
(смеется).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1210720/voronin-andrey-dinamo
(смеется).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1210720/voronin-andrey-dinamo