ГлавнаяНовости

«Можем вернуть его в „Динамо“». Воронин пошутил о Кокорине

сегодня, 13:32

Экс-нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин, недавно вошедший в тренерский штаб бело-голубых, поделился мнением о форварде «Спартака» Александре Кокорине.

Отметил ли для себя матч со «Спартаком»? Ничего не отмечал в календаре. Во-первых, до «Спартака» нам еще с «Локомотивом» играть в дерби.

Удивлен ли я, что Кокорин перешел в «Спартак»? Если не ошибаюсь, он спартаковский воспитанник. К тому же, после «Динамо» он уже поиграл в «Анжи», хотя на самом деле и не сыграл ни разу. Спортивный директор хотел приобрести Кокорина, насколько я слышал.

Скоро зимнее окно, мы можем вернуть его обратно (смеется). Мне всегда нравилось, как Кокора играл. Хорошие футболисты пригодятся любому клубу.

Все новости
Экс-хавбек «Брюгге» Серебренников: «„Зенит“ поборется за выход из группы»
Сегодня, 14:43 Комментарии7
Бышовец: «В один момент казалось, что „Зенит“ сможет добиться победы»
Сегодня, 14:34 Комментарии6
Погребняк: «На 80% это последний для меня сезон»
Сегодня, 13:51 Комментарии11
Радченко: «Ошибки „Зенита“ в обороне не прощают в Лиге чемпионов»
Сегодня, 13:47 Комментарии7
Ловрен: «Разочарованы результатом вчерашнего матча»
Сегодня, 13:46 Комментарии7
Худяков: «Болезнь у ребят протекает без симптомов, всё хорошо»
Сегодня, 13:35 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 14:42
Смейся, смейся - скоро заберём у вас Сафонова без всяких возражений 😂

С ничьей и дебютом в ЛЧ, кстати!
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 14:41
Кокорин вообще никакой в Спартаке. В Сочи играл на порядок лучше
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:39
Теоретически в одну и ту же реку можно войти дважды, но в этом случае результат не будет стоить затраченных усилий. По Спартаку видно, что Кокорин, как футболист, далек от своих лучших версий и вряд ли вернется к прежней форме.
Faustello
Faustello
сегодня в 14:34
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:26
Он уже не тот Кокора!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:24
Ну и продадут!Делов то)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 14:15
А его в Спартак взяли бесплатно свободным-агентом. А нагреться теперь Федун может продай его кому нибудь. Спартаку он однозначно не нужен.
makkie
makkie
сегодня в 14:14
Сломал мозг пока читал заголовок :)
матос
матос
сегодня в 14:12
Выкупайте емае , за тот же кэш что получите от продажи Филиппа ;-)
Брулин
Брулин
сегодня в 14:03
Какой Кокорин...мозги себе купи, это уже давно не футболист, а машина по выбиванию гигантских контрактов. Еще один дилетант в тренерском штабе Динамо подъехал, вот кто их набирает на нашу голову.
Lu4nik
Lu4nik
сегодня в 13:59
ой, забирайте поскорее!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:53
Может вернуть...но уже дороже)...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:38
Главное, что понравилось в этом комментарии так это:
(смеется).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1210720/voronin-andrey-dinamo
particular
particular
сегодня в 13:37
Динамо может вернуть и купить кого угодно... Но клуб пока не может вернут победные традиции и место команды в иерархии отечественного футбола...
shlomo
shlomo
сегодня в 13:35
Да не нужен он Динамо...поищите...он уже не заиграет, даже на прежнем уровне..
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 13:34
Смешно однако))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100