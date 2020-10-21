«Можем вернуть его в „Динамо“». Воронин пошутил о Кокорине

Экс-нападающий московского «Динамо» , недавно вошедший в тренерский штаб бело-голубых, поделился мнением о форварде «Спартака» .

Отметил ли для себя матч со «Спартаком»? Ничего не отмечал в календаре. Во-первых, до «Спартака» нам еще с «Локомотивом» играть в дерби.

Удивлен ли я, что Кокорин перешел в «Спартак»? Если не ошибаюсь, он спартаковский воспитанник. К тому же, после «Динамо» он уже поиграл в «Анжи», хотя на самом деле и не сыграл ни разу. Спортивный директор хотел приобрести Кокорина, насколько я слышал.

Скоро зимнее окно, мы можем вернуть его обратно (смеется). Мне всегда нравилось, как Кокора играл. Хорошие футболисты пригодятся любому клубу.