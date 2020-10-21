Медведев: «Не надо посыпать голову пеплом, нужно готовиться»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что тренерский штаб и игроки петербургского клуба сделают необходимые выводы после поражения от бельгийского «Брюгге» в стартовом матче групповой стадии Лиги чемпионов.

Я уверен, что выводы будут сделаны тренерским штабом и игроками. Пассивность ни к чему хорошему не приводит, только с победным куражом в оставшихся матчах турнира можно играть так, как это необходимо. Команда может играть, что она показала после пропущенного гола на 63-й минуте — прибавила в движении, скорости, разнообразии, количестве ударов. Поэтому не надо посыпать голову пеплом, нужно готовиться.

Такая картина наблюдается у нас не первый раз, когда мы начинаем пассивно играть в атаке, нанесли всего один удар в створ ворот в первом тайме, использовали в основном длинные передачи, отдали бельгийцам центр поля. Пропустив гол, команда стала показывать, как она умеет играть. И хотя бельгийцы, естественно, откатились назад, мы такую оборону преодолевали, создавали раз за разом моменты. Я насчитал как минимум три, когда мы могли забить, не считая гола Ловрена.

Команда играла мощно, разнообразно, используя разные атакующие приемы, могли забить. Потом опять ошибка за минуту до конца — неудачный ввод мяча, он попал к бельгийцам, которые воспользовались ошибкой. Вместо заслуженной ничьей у нас поражение, и теперь сложнее будет сражаться за выход из группы и даже за выход в Лигу Европы.