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Медведев: «Не надо посыпать голову пеплом, нужно готовиться»

сегодня, 13:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что тренерский штаб и игроки петербургского клуба сделают необходимые выводы после поражения от бельгийского «Брюгге» в стартовом матче групповой стадии Лиги чемпионов.

Я уверен, что выводы будут сделаны тренерским штабом и игроками. Пассивность ни к чему хорошему не приводит, только с победным куражом в оставшихся матчах турнира можно играть так, как это необходимо. Команда может играть, что она показала после пропущенного гола на 63-й минуте — прибавила в движении, скорости, разнообразии, количестве ударов. Поэтому не надо посыпать голову пеплом, нужно готовиться.

Такая картина наблюдается у нас не первый раз, когда мы начинаем пассивно играть в атаке, нанесли всего один удар в створ ворот в первом тайме, использовали в основном длинные передачи, отдали бельгийцам центр поля. Пропустив гол, команда стала показывать, как она умеет играть. И хотя бельгийцы, естественно, откатились назад, мы такую оборону преодолевали, создавали раз за разом моменты. Я насчитал как минимум три, когда мы могли забить, не считая гола Ловрена.

Команда играла мощно, разнообразно, используя разные атакующие приемы, могли забить. Потом опять ошибка за минуту до конца — неудачный ввод мяча, он попал к бельгийцам, которые воспользовались ошибкой. Вместо заслуженной ничьей у нас поражение, и теперь сложнее будет сражаться за выход из группы и даже за выход в Лигу Европы.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 14:52
теперь предстоит героическая борьба за 4 место. Потому что Вилковых нет, дзюба-бревно, тренер-дно, руководство-дилетанты. Проиграть Брюгге это надо как себя чемпиону России не уважать. Кто-то там над Динамо смеялся и Ростовом?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:36
Для "Зенита" все уже закончилось.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:32
Тупо забросы и забегания
Заполярный
Заполярный
сегодня в 14:09
Еще одна такая игра и глоры бледно-голубой каманды покинут этот сайт.
Хотя они и сегодня прогуливают, не вышли на работу.
Q-J-G
Q-J-G ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:58
Зениту до начало турнира - в ЛЧ не было уже чего-то ловить...
"Медвежьи услуги", которые им оказывает админресурс в РПЛ, разучили Зенит играть, бороться, не сдаваться....
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:45
Медведев: «Не надо посыпать голову пеплом, нужно готовиться»

Готовиться для того, о чём сказал Дзюба?!:
.....вылетать из группы надо красиво.
матос
матос ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:44
у Шмелей и без Холанда полно игроков способных голы забивать.
матос
матос
сегодня в 13:43
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Трезвый повар (раскрыть)
    сегодня в 13:41
    Это очень, очень сомнительно. Вот выиграют дома у Рубина в выходные и опять господин Медведев будет заливаться одами, посвященными "великому" Зениту. Хотя у Рубина еще выиграть надо .
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 13:38
    Тем хуже для них
    makkie
    makkie
    сегодня в 13:36
    Команда играла мощно, разнообразно, используя разные атакующие приемы, могли забить.
    ___________________________

    Похоже, мы разные матчи смотрели.
    Зенит играл в забросы на Дзюбу, а дальше как пойдет. Брюгге об этом знал и заранее выстроил игру, чтобы не давать Дзюбе принимать мячи и разворачиваться. В первом тайме его просто съели. Во втором тайме у Дзюбы был всего один момент.
    makkie
    makkie
    сегодня в 13:35
    Медведев и так весь седой, куда еще пепел то сыпать на голову?)))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 13:33, ред.
    Пепел тут совершенно ни причем . Не надо посыпать голову средненьких игроков завышенными зарплатами , тогда может и будет толк. А так ребятки просто заелись , думали, что в ЛЧ прокатит та же тактика , как и в РПЛ. И судить надо не по второму тайму , а по всему игровому времени. А то побегали двадцать минут и выиграть надеялись. В ЛЧ такие вещи не проходят, даже со средненькими командами. Но наших миллионеров трудно в этом убедить. Они же себя флагманом российского футбола считают.....Вот только европейским середнячкам на это наплевать, что они и доказывают регулярно.
    Пешком в ЛЧ не выигрывают.
    Всем здоровья.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 13:32, ред.
    Следующая игра с Боруссией. Там играет холанд. Боруссия проиграла в Риме лацио. Выход. Зениту в дотмунде ловить нечего.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 13:29
    Первый раз вижу адекватные высказывания Медведева. без троллинга и оскорблений. Может после этого поражения он станет приличнее себя вести
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 13:29
    Если следущая игра будет победной,вам всё простят!
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
    сегодня в 13:28
    Не всё потеряно
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 13:27
    Медведев, что напугаете, что отключите газ, что бы потом в ответной игре Брюгге 8 голов от вас пропустил, как Минское Динамо после своей победы 4:0?
    Дудинчанин
    Дудинчанин
    сегодня в 13:23
    Ловрен гол и не забил
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 13:22
    Поздно пить боржоми.
    Дудинчанин
    Дудинчанин
    сегодня в 13:22
    Только что написал что Медведев притих, а он тут как тут.
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