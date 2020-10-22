Тен Хаг: «„Аякс“ не воспользовался уязвимостью „Ливерпуля“. Не повезло»

Главный тренер «Аякса» прокомментировал домашнее поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Было бы замечательно, если бы мы набрали одно очко или больше. Я считаю, что «Ливерпуль» был уязвим сегодня. К сожалению, мы не воспользовались этим в полной мере.

Нам не повезло. Мы показали хорошую командную игру, были убедительны, но не хватало одного последнего процента — гола, несмотря на то, что мы создали множество моментов.