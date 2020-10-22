Защитник «Боруссии» М: «У нас мегагруппа в Лиге чемпионов»

Защитник менхенгладбахской «Боруссии» дал комментарий после выездного матча с «Интером» (2:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Я не так уж доволен счётом 2:2, как был бы перед началом встречи. Когда вы выходите вперёд незадолго до конца матча, особенно выездного, а потом пропускаете на 90-й минуте со стандарта, которого можно было избежать, это разочаровывает.

Я не думаю, что такого футболиста, как Лукаку, можно полностью выключить из игры. У него было три момента и два из них обернулись голами, причём, с близкого расстояния. Мы мало что позволяли сопернику.

Это мегагруппа. «Шахтёр» показал, на что он способен сегодня [победив «Реал» 3:2], «Интер» сыграл очень умело, а о классе «Реала» говорить необязательно. Но мы показали, что можем соответствовать таким командам. Мы можем быть довольны ничьей и с нетерпением ждём домашней игры с «Реалом» на следующей неделе.