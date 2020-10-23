Прокуратура Сербии просит 6 месяцев тюрьмы для Йовича

Нападающему «Реала» Луке Йовиче грозит 6 месяцев тюрьмы за нарушение режима самоизоляции.
В марте футболист нарушил свой 28-дневный карантин и был замечен на улицах города вместе со своей девушкой. По данным прокуратуры Сербии, Йович не соблюдал протоколы здравоохранения после своего возвращения в Белград из Испании.
Согласно сербскому законодательству, теперь судья должен подтвердить обвинение, представленное прокуратурой. Стоит отметить, что ранее Йович уже заплатил штраф в размере 30 000 евро за данный инцидент.