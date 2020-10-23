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Прокуратура Сербии просит 6 месяцев тюрьмы для Йовича

сегодня, 00:20

Нападающему «Реала» Луке Йовиче грозит 6 месяцев тюрьмы за нарушение режима самоизоляции.

В марте футболист нарушил свой 28-дневный карантин и был замечен на улицах города вместе со своей девушкой. По данным прокуратуры Сербии, Йович не соблюдал протоколы здравоохранения после своего возвращения в Белград из Испании.

Согласно сербскому законодательству, теперь судья должен подтвердить обвинение, представленное прокуратурой. Стоит отметить, что ранее Йович уже заплатил штраф в размере 30 000 евро за данный инцидент.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:40
Лучше оплатить штраф....
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:32
У него много денег, он может отделаться штрафом!
beefs
beefs
сегодня в 00:25
это очень круто...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:24
Штрафом отделается
David Young
David Young
сегодня в 00:21
Натворил парень делов...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 00:21
это много
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:21
И так бывает, иногда!
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