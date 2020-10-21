Помог подарок худшего судьи мира по версии Слуцкого. «Локомотив» выгрыз ничью в Австрии

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сегодня, 22:54

Получив преимущество, футболисты Николича его потеряли. Но «Соккер.ру» рад, что немного повезло.

Удивившие моменты матча в Австрии

- «Зальцбург» выбрал средний по высоте прессинг на старте. План Марша понять можно – молодая команда не встречала взрослого соперника, выманивая закрытый «Локомотив» повыше в надежде раскрыть позже. Но Джесси не учел одну фишку москвичей – Миранчук умеет пасовать между линиями и навешивать мяч;

- «Локомотив» часто проигрывал подборы. Это Лига чемпионов, тут кто высоко забирает мячи – тот и побеждает чаще всего. Даже если ведешь 0:3, как «Шахтер» в Мадриде, нельзя терять мяч перед своей штрафной площадью. А москвичи такие ошибки совершали. Было 25 потерь, причем только четыре на чужой половине;

- уступая в габаритах у чужих ворот, австрийцы активно пользовались навесами. Мурило и Чорлука заметно крепче, чем Койта и Дака, поэтому бразилец и хорват без особого труда выигрывали второй этаж. По итогу матча собралось 25 побед гостей, и 5 – от центральных защитников;

- «Локомотив» не прикрыл Собослои при стандартах. Достаточно посмотреть пару матчей 20-летнего венгра, чтобы понять – растет звезда. И еще меньше нужно времени, чтобы запомнить главный фокус Доминика – удар «сухим листом» из-за пределов штрафной. При стандарте нельзя было оставлять хавбека одного, за эту ошибку поплатились;

- Марш отреагировал на неудачный первый тайм – сначала передал записку, а потом удачно поработал в перерыве. Его команда взвинтила темп, заиграла выше, смелее, техничнее. «Локомотив» подсел и пропустил второй мяч после несильного, но коварного удара с рикошетом от Чорлуки. В первой половине второго тайма «Зальцбург» явно был круче;

- «Локомотив» был апатичным и не держал мяч. Даже атаки с пятью передачами можно назвать долгими в исполнении гостей. Чаще один человек протаскивал мяч, а потом пытался и не мог отдать точную передачу. Если до удара Собослои такая тактика была оправдана счетом, то после мяча Юнузовича спокойствие удивляло. Повезло, что удалась хотя бы одна интересная атака с ошибкой чужого голкипера. Станкович в этом сезоне чудит не впервые на радость соперникам.

Цифровые выводы после матча

29 % брака у «Локомотива». Для Лиги чемпионов это не просто плохо, а ужасно. Даже в чемпионате России ведущие команды не позволяют себе так легко дарить мяч и, следовательно, новые атаки соперникам.

3 точных ударов за весь матч. Москвичам повезло – реализовали 66 % реальных моментов, хотя и удар головой Эдера, и еще выстрел со второго этажа от Лисаковича не назвать моментами, что вытекали из характера матча. Во втором случае вообще вратарь помог с арбитрами.

15 выстрелов у «Зальцбурга». Повезло, что они реализовали лишь 2 из 7 точных ударов. Также можно поблагодарить Гильерме – у него не было много работы на линии, но в концовке матча удачно подставился под выход соперника на ворота. Могли уступить 3:2 по сценарию «Зенита» на последних секундах.

5 комбинаций с ударами у москвичей. У австрийцев было 11 таких атак, у команды Николича – намного меньше. Плохо, что позволили «Зальцбургу» перестроиться после перерыва, и хотя сумели отыграться, за весь матч «Локомотиву» сложно поставить высокие оценки. Даже если скучность была сознательным методом и частью «выездной модели».

Ключевые вопросы и ответы игры

«Худший арбитр в мире» помог? Слуцкий так обозначил судью Гозюбийика, когда работал в Нидерландах. Сегодня «Локомотиву» помогли он сам и его коллеги, что смотрели повтор второй голевой атаки гостей. Камано нарушал правила, играя агрессивно, но раз рефери ФИФА считают иначе – не будем с ними спорить. Важно, что «Локомотив», вернув ничейный счет, не позволил «Зальцбурга» атаковать много и ярко.

А каким был план на игру? Отбиваться от юного соперника весь матч, играя вдесятером за линией мяча – не вариант. Такое не может сработать в Лиге чемпионов, особенно если нет игроков атаки в великолепной форме. Эдер и Смолов не лучшие снайперы РПЛ . Португалец и так забил, что делает нечасто. Но проработанной инструкции по нейтрализации австрийцев у «Локомотива» точно не было – парочка средних по скорости атак с лишними поперечными пасами не испугали хозяев.

Почему затянули с заменами? Николич ничего смелого не делал, пока не понял, что без перемен в нападении получается игра в меньшинстве. Миранчук порадовал ровно два раза, но в остальных эпизодах сыграл вяло. Жемалетдинов и Смолов провели очень бледные поединки, их по делу заменили. Тренера «Локомотива» можно похвалить за самое наличие замен – убрал сразу всю группу атаки. Но не исключено, что неправильно выбрал состав. С Лисаковичем и Камано в основе могли сыграть ярче.

В чем смысл отказа от риска? Разумеется, не с первых минут на выезде, но есть ведь второй тайм, когда счет уже 1:2, то есть попытаться отыграться – священный долг опытной команды. Но у «Локомотива» удивлял технический брак, было много потерь мяча, причем без особого давления со стороны футболистов австрийского клуба. Неприятно было наблюдать, что чемпион не самой сложной лиги так прижал вице-чемпиона седьмого чемпионата в зоне УЕФА .

Финишируют выше «Зальцбурга»? Не исключено, поскольку австрийцы играют симпатично, но это сырая команда. Франшиза известной корпорации, там упор на воспитание и успешную продажу звезд (вроде Холанда). А успехи на поле – приятный бонус и возможность заработать премиальные УЕФА . «Локомотив» совсем другой, закрытый и скупой на атакующие эмоции.

Но опыт может помочь москвичам. Если повезет отхватить ничью в матчах с «Атлетико» и «Баварией», то дома против «Зальцбурга» надо работать успешнее, чем сегодня, и занимать третье место в группе. Не показалось, что австрийцы намного круче, просто «Локомотив» и аутсайдерам РПЛ отрезками отдает мяч. Такой у Николича футбол – осторожный, терпеливый, с пониманием, что один забитый мяч – уже немало.

А «Зальцбург» показал себя командой простаков, хотя и талантливых. Как прилежные школьники, выполняли приказы Марша. А Джесси допустил несколько ошибок, что позволило Николичу после выходов Лисаковича и Камано добавить пару моментов в атаке, выжать спасительный гол. Но это удача – забить два мяча после трех ударов, не получить отмену гола после просмотра VAR и спастись усилиями Гильерме в конце.

«Локомотиву» нужно запомнить матч в Австрии и больше так в Лиге чемпионов не играть. Ни в Москве с «Зальцбургом», ни против грандов попытка выехать на стечении обстоятельств при браке в 29 % и со считанными опасными ударами больше не сработает.