Сабалета может получить должность в структуре «Манчестер Сити»

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сегодня, 08:49

Бывший защитник «Манчестер Сити» объявил о завершении карьеры.

Как сообщается, аргентинец может вернуться в свой бывший клуб, в котором он провёл 9 лет (2008-2017). «Манчестер Сити» собирается предложить своему бывшему игроку должность в структуре команды, однако пока неизвестно, какую именно работу будет выполнять Сабалета.

Напомним, что «горожане» уже предлагали управленческие и тренерские должности своим бывшим футболистам. и уже получали работу в структуре «Манчестер Сити».