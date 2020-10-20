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Сабалета может получить должность в структуре «Манчестер Сити»

сегодня, 08:49

Бывший защитник «Манчестер Сити» Пабло Хавьер Сабалета объявил о завершении карьеры.

Как сообщается, аргентинец может вернуться в свой бывший клуб, в котором он провёл 9 лет (2008-2017). «Манчестер Сити» собирается предложить своему бывшему игроку должность в структуре команды, однако пока неизвестно, какую именно работу будет выполнять Сабалета.

Напомним, что «горожане» уже предлагали управленческие и тренерские должности своим бывшим футболистам. Патрик Виейра и Джолеон Лескотт уже получали работу в структуре «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Dexter2110
Dexter2110
сегодня в 09:36
будет учить играть Зинченко и Менди на левом фланге
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 09:13
Правильное решение
shlomo
shlomo
сегодня в 09:04
Хорошо, что нашли ему место
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 08:52
Сабалетта должен принести пользу клубу
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