Сабалета может получить должность в структуре «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Пабло Хавьер Сабалета объявил о завершении карьеры.
Как сообщается, аргентинец может вернуться в свой бывший клуб, в котором он провёл 9 лет (2008-2017). «Манчестер Сити» собирается предложить своему бывшему игроку должность в структуре команды, однако пока неизвестно, какую именно работу будет выполнять Сабалета.
Напомним, что «горожане» уже предлагали управленческие и тренерские должности своим бывшим футболистам. Патрик Виейра и Джолеон Лескотт уже получали работу в структуре «Манчестер Сити».