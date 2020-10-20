Страшной пушки Ловрена не хватило даже для ничьей. «Зенит» сделал заявку на последнее место в группе

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сегодня, 22:38

Чемпионы России начали путь в Лиге чемпионов с домашнего поражения от «Брюгге». «Соккер.ру» разочарован игрой команды Семака.

Какой план Сергей Семак избрал на матч с «Брюгге»?

Ошибка «Зенита» в том, что на матч против «Брюгге» команда вышла с таким же планом и, кажется, с таким же настроем, как на обычный матч РПЛ , где петербуржцам зачастую хватает индивидуального класса и достаточно примитивного, но эффективного футбола под лозунгом «Пни мяч на Дзюбу!». Если говорить без обиняков, то показалось, что тренерский штаб «Зенита» то ли недостаточно хорошо изучил противника, то ли недооценил «Брюгге».

Конечно, наивно было ожидать, что перед матчем в Лиге чемпионов у «Зенита» вдруг вырастут крылья и появится комбинационная игра, но в первом тайме «сине-бело-голубые» не сумели распорядиться своими сильными сторонами. И ведь «Брюгге» тоже не предложил чего-то сверхъестественного. Команда Филиппа Клемана не поменяла схему, взяв на вооружение в Санкт-Петербурге свои стандартные 4-3-3, прессинг со стороны бельгийцев тоже был ожидаем. Но именно к этому «Зенит» был не готов.

В чемпионате России «Зенит» играет по отработанному шаблону: команда Семака оккупирует подступы к чужим воротам, устанавливает контроль над ничейными мячами, после чего начинает грузить в штрафную на Дзюбу. Подачи и навесы — приоритетный вариант развития атак. «Брюгге» своим прессингом лишил «Зенит» точек для нацеленных передач в штрафную, в результате чего Артем стал искать мячи на флангах, а доставку верхом мог обеспечить разве что Ракицкий из центрального круга.

Первая половина партии была ничейной по счету, но в тренерской дуэли очко заработал Филипп Клеман, довольно легко сломавший чересчур очевидный план Сергея Семака.

Как перестроилась игра «Зенита» после перерыва?

Хотел бы рассказать о блестящих ходах Семака в перерыве, но, увы, по-прежнему интереснее было следить за работой Клемана. Тренер «Брюгге» во второй половине отказался от методичного прессинга и заставил свою команду действовать аритмично. Во-первых, в первом тайме бельгийцы действовали в энергозатратной манере и оставили на поле немало сил, во-вторых, Клеман не мог не замечать проблемы «Зенита» в переходных фазах игры и задействовал вторую часть плана.

«Сине-бело-голубые» получили мнимую возможность почувствовать себя хозяевами положения, стали больше владеть мячом на половине поля «Брюгге», впрочем, на достаточно безопасном расстоянии от ворот. Гости выдавливали зенитовцев на фланги, а после отборов выбегали в бодрые встречные атаки. «Брюгге» оказался хитрее и конкретнее, гол Эммануэля Денниса вытекал из логики матча, в котором «Зенит» был пассажиром, даже когда ему удавалось подержаться за руль.

Лучший свой отрезок чемпионы России выдали после пропущенного гола, но игровой всплеск был связан с взыгравшим самолюбием опытной команды, а не с гениальными решениями тренерского штаба. «Зенит» наиграл на ответный мяч, хотя логичнее было бы, реализуй Дриусси свой момент, удар хорвата Ловрена по ворота вратаря Хорвата был хорош, но гол получился курьезным.

Артем Дзюба провел слабый матч?

Дзюба полезен тогда и только тогда, когда он магнитом притягивает к себе мячи в штрафной площади, является центром атак «Зенита». Против «Брюгге» Артем регулярно встречался с мячом на флангах, изображая из себя чуть ли не плеймейкера. Сергей Семак предпочитает не менять Дзюбу в таких матчах, надеясь на его лидерские качества и опыт, но фактически под такой футбол лучше иметь на поле прессингующего и юркого игрока (Сутормина или Мостового), который помогал бы «Зениту» играть быстрее.

Дзюба не провалил матч с «Брюгге», он действовал старательно и выполнил несколько острых передач, но бельгийцы заставили Артема согласиться с ролью, которая ему не подходит, а тренерский штаб «Зенита» не стал ничего менять. С Дзюбой на поле у «сине-бело-голубых» практически невозможен другой футбол, план «Б» в атаке можно активировать только заменой Дзюбы, но Семак упрямо этого не делает — ни в матче со «Спартаком», где такой ход напрашивался, ни сегодня. В плюсе или в минусе «Зенит» от такого упрямства, судите сами.

Что говорит этот результат о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов?

Остаюсь при мнении, что игра с «Брюгге» была важнейшей для «Зенита» на групповой стадии и не отказываюсь от расклада, который давал перед встречей: поражение — это заявка на четвертое место в группе, потому что впереди матчи с «Боруссией» и «Лацио», да и против «Брюгге» теперь играть на выезде.

Возможно, ничья стала бы более закономерным результатом вечера, все-таки у команд равенство по большинству статистических показателей, да и победный гол «Брюгге» забил в самой концовке. Эндшпиль встречи получился удручающим для «Зенита», однако, во-первых, играть нужно до финального свистка, во-вторых, гол Де Кетелара изменил исход, но не впечатления от игры «Зенита», который по меркам Лиги чемпионов выглядел технически и тактически топорной командой, несмотря на добротный подбор исполнителей.