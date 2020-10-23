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Месси: «Надеюсь, Роналду поправится и сможет сыграть. Наша дуэль особенная»

сегодня, 06:37
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона28.10.2020 в 23:00 Не начался

Капитан «Барселоны» Лионель Месси в преддверии матча с «Ювентусом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов в интервью DAZN высказался о противостоянии с Криштиану Роналду. Форвард туринского клуба может пропустить эту встречу, если не успеет сдать отрицательный тест на коронавирус.

Конечно, когда Криштиану играл в «Реале», эти матчи были особенными. Они всегда ими были, но с Криштиану на поле эти встречи приобретали исключительную значимость.

Теперь это уже в прошлом, и мы с нетерпением ждём новых вызовов. Такой может случиться в среду, и мы надеемся, что Криштиану будет на поле и вскоре вылечится от коронавируса.

Матчи против Криштиану были и всегда будут особенной дуэлью. Это продолжается долгие годы, нелегко поддерживать такой уровень столь длительное время.

Наши команды были очень требовательными: «Реал» и «Барселона» — два сильнейших клуба в мире. Соревноваться на равных на протяжении стольких лет — это то, что будут помнить всегда. Личное противостояние между мной и Криштиану было очень классным, думаю, оно многим было по нраву. Болельщики «Реала», «Барселоны», да и вообще все поклонники футбола становились свидетелями грандиозного зрелища. Надеемся подарить им ещё больше эмоций [в среду].

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 07:06
Через лет пятьдесят будут сидеть два деда, закутанные пледом, в доме престарелых, и вспоминать былые времена )))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:06
Напомните Леонарду, что они играют не с Реалом)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:59
Эпоха двух суперзвезд неуклонно движется к закату. Возможно это два последних их противостояния на поле. Не хотелось бы, чтобы оно срывалось из-за терроризирующего землю вируса.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:45
А шо, Месси не ушёл из Барселоны???
112910415
112910415
сегодня в 06:45
ждём и надеемся !
R.Carlos.
R.Carlos.
сегодня в 06:40
Да зачем ты сдался Великому Рону
ГнОМИК и орел не соперники
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