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Марков и Чернов определились с игровыми номерами в «Краснодаре»

11 октября 2020, 12:18

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что футболисты клуба Евгений Марков и Евгений Чернов определились с игровыми номерами.

Форвард Евгений Марков будет выступать под номером «20», а защитник Евгений Чернов под «18».

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответ Groove000 (раскрыть)
11 октября в 13:23
Не, левый и брали из расчета во первых травмы Рамиреса (он на месяц как минимум выбыл), а во вторых (ну это уже домыслы) что из всех легов он скорее первый на выход уже в зимнее окно (продали бы и в это, если были бы адекватные предложения устроившие и клуб и игрока)
Groove000
Groove000 ответ Faustello (раскрыть)
11 октября в 13:05
Разве не универсал?
Faustello
Faustello ответ Groove000 (раскрыть)
11 октября в 12:43
Какой Мартынович???))) Чернов левый защ, Рамиреса спихнем зимой.
Faustello
Faustello
11 октября в 12:39, ред.
Макаров и Хвича:
- на их месте должны были быть мы!!!
Groove000
Groove000 ответ cska vperiod (раскрыть)
11 октября в 12:39
Это для ротации больше. На подмену Бергу с Ари и Мартыновичу
cska vperiod
cska vperiod
11 октября в 12:33
Врядли это усиление.
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 12:24
люди делают номер легендарным а не наоборот)))))))
VAN ARM
VAN ARM
11 октября в 12:24
главное играть)))а номер это ни что))
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