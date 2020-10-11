Марков и Чернов определились с игровыми номерами в «Краснодаре»

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что футболисты клуба Евгений Марков и Евгений Чернов определились с игровыми номерами.
Форвард Евгений Марков будет выступать под номером «20», а защитник Евгений Чернов под «18».
#2Жени — Марков и Чернов впервые побывали на нашем стадионе не в качестве гостей 🙌— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 11, 2020
Форвард Евгений Марков будет выступать за «быков» под 20-м номером, а Евгений Чернов выбрал номер 18.
Удачи, парни! 🖤💚 pic.twitter.com/Gj1Bj7Z1En
- на их месте должны были быть мы!!!
- на их месте должны были быть мы!!!