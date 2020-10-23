РФС поменял судей на матчи «Зенит» – «Рубин» и «Урал» – «Тамбов»

Пресс-служба РФС сообщила, что в двух матчах 12-го тура РПЛ произведены замены арбитров.

В двух матчах Российской Премьер-Лиги произошли замены резервных арбитров. Вместо Ивана Сиденкова на матч «Зенита» и «Рубина» назначен Ян Бобровский, который должен был работать на игре «Урал» – «Тамбов». В связи с этим резервным арбитром в Екатеринбурге станет Сергей Куликов.

Замена Сиденкова произошла из-за положительного теста на коронавирус