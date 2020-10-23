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РФС поменял судей на матчи «Зенит» – «Рубин» и «Урал» – «Тамбов»

сегодня, 15:04

Пресс-служба РФС сообщила, что в двух матчах 12-го тура РПЛ произведены замены арбитров.

В двух матчах Российской Премьер-Лиги произошли замены резервных арбитров. Вместо Ивана Сиденкова на матч «Зенита» и «Рубина» назначен Ян Бобровский, который должен был работать на игре «Урал» – «Тамбов». В связи с этим резервным арбитром в Екатеринбурге станет Сергей Куликов.

Замена Сиденкова произошла из-за положительного теста на коронавирус

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Все комментарии
kolpino08
kolpino08 ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 16:17
интересное предположение)))
Faustello
Faustello ответ RomzesRZN (раскрыть)
сегодня в 16:08
Денежный перевод не на ту карту бросили, спутали)))
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 16:01
Какой раз уже перед матчами зенита «заболевают» судьи, что их менять приходится) все сложнее Газпрому с судьями договариваться, вот и тасуют)
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 15:44
газом воняет от всех этих замен...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:42
тусуют колоду как удобно...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:36
Что толку в РПЛ их менять - вот в Еврокубках не помешало бы ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:36
Наверно ,проще было на Зенита поставить Куликова вместо Сиденкова.
Зачем было две замены делать, непонятно...
LOpp
LOpp
сегодня в 15:30, ред.
опять эти подковерные, газовые игры
ДСА
ДСА
сегодня в 15:28
Придется кому-то лечиться, а не работать
shlomo
shlomo
сегодня в 15:20
От перемены мест слагаемых, сумма не изменится....как и результат...:)))
Тарасовские мы
Тарасовские мы
сегодня в 15:16
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
    сегодня в 15:15
    Странно ковид косит судей. Уже далеко не первые.
    Zozuig
    Zozuig
    сегодня в 15:09
    Опять фердун свою выгоду ищет.
    drug01
    drug01
    сегодня в 15:04
    Это хорошо удачи
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 15:04
    Опять чтото мутят,
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