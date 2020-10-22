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Матч «Барсы» и «Реала» обслужит арбитр Мунуэра. Это его первое Эль-Класико

сегодня, 16:21
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал24.10.2020 в 17:00 Не начался

В Испании объявили имена арбитров, которые получили назначение на матч между «Барселоной» и «Реалом» в 7-м туре Ла Лиги.

Главным арбитром матча стал Хуан Мартинес Мунуэра. Видеоассистент — Хосе Мария Санчес Мартинес.

Для Мунуэры это первое Эль-Класико в карьере. В его послужном списке 24 матча «Реала» (15 побед, 5 ничьих и 4 поражения) и 21 матч «Барселоны» (15 побед, 3 ничьих, 3 поражения).

Матч состоится 24 октября, начало – в 17:00 по московскому времени.

Недавно стало известно, что матч против «Реала» пропустит основной голкипер «Барсы» Марк-Андре тер Штеген.

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BarSlona
BarSlona
сегодня в 17:05
Это будет самое слабое Эльклассико за историю , непонятно какой Реал , проигрывающий Шахтеру дома , и вообще никакущая Барса , под руководством безграмотного менеджмента и тренера ..
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 16:49
Будет прикольно если пацанята Фати, Педри и Тринкан наколотят Реалу.))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:38
Реал опять обделается,причом с крупным счётом!
Big krendel
Big krendel
сегодня в 16:25
Два сдутых клуба. ))))
Loko57
Loko57
сегодня в 16:24
Ну пусть ждет претензий.
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