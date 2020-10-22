Матч «Барсы» и «Реала» обслужит арбитр Мунуэра. Это его первое Эль-Класико

1603372909

сегодня, 16:21

В Испании объявили имена арбитров, которые получили назначение на матч между «Барселоной» и «Реалом» в 7-м туре Ла Лиги.

Главным арбитром матча стал Хуан Мартинес Мунуэра. Видеоассистент — Хосе Мария Санчес Мартинес.

Для Мунуэры это первое Эль-Класико в карьере. В его послужном списке 24 матча «Реала» (15 побед, 5 ничьих и 4 поражения) и 21 матч «Барселоны» (15 побед, 3 ничьих, 3 поражения).

Матч состоится 24 октября, начало – в 17:00 по московскому времени.

Недавно стало известно, что матч против «Реала» пропустит основной голкипер «Барсы» Марк-Андре тер Штеген.