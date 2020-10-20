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Матч «Вольфсберг» — ЦСКА обслужит немецкая бригада арбитров

сегодня, 12:00
ВольфсбергЛоготип футбольный клуб Вольфсберг-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА22.10.2020 в 22:00 Не начался

ЦСКА на выезде сыграет с австрийским «Вольфсбергом» в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы.

Пресс-служба УЕФА сообщает, что на этой встрече будет работать немецкая бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном. Помогать ему будут Кристиан Гиттельманн и Доминик Шааль. Резервным судьей станет Серен Сторкс.

Встреча «Вольфсберг» — ЦСКА пройдет 22 октября в Австрии.

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа ответ brauning.86 (раскрыть)
сегодня в 14:05
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 13:58
    Хочется воскликнуть - что за Гренобль!!!
    pavkur
    pavkur
    сегодня в 13:53, ред.
    Это будет ужасней Ференцвароша.
    Footbolista
    Footbolista ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 13:31
    Забыл написАть, что это происки Федуна)...
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 13:29
    Австрийцы и немцы одно и тоже, то есть сами своих будут судить.
    Footbolista
    Footbolista ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 13:18
    Немецкие пунктуальность и принципиальность для немцев...австрийцев...швейцарцев из немецкого кантона...остальные в пролете...
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 13:14
    одно и тоже считай
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 13:10
    Главное собраться на Победу!!!
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 12:57
    А че не австрийская..
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
    сегодня в 12:43
    Немцы судят австрийцев и нас.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 12:40
    Немцы судят немцев?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 12:34
    Не лажать!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ brauning.86 (раскрыть)
    сегодня в 12:34
    А Безбородов не дорос до еврокубков.
    brauning.86
    brauning.86
    сегодня в 12:29
    Как так то?
    А Где же безбородов?
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 12:25
    на ответку белорусов назначат?))
    particular
    particular
    сегодня в 12:21, ред.
    Немецкие пунктуальность и принципиальность должны возобладать над кажущейся возможностью предвзятости..:))
    oFANATo
    oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 12:19, ред.
    И не говори, достойно не получилось в прошлом сезоне ни у кого из наших команд. Посмотрим кто достойнее сыграет в этом сезоне еврокубков.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 12:16
    Что то как то не совсем правильное решение УЕФА....по моему они обнаглели...
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 12:16
    Очередная акция мирового общака "У судей нет национальности".Да-а-а,дело плохо.Остальное увидим попозже.
    Red blu
    Red blu
    сегодня в 12:15
    Игра в Австрии, судьи немецкая бригада, ничего страшного.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 12:13
    Немцы же почти австрийцы ;) У них и команда с похожим названием есть. Лучше бы болгар или каких нить румын назначили.
    А если серьезно, играть надо с любым соперником и при любом судействе. Желательно играть достойно, а не как в прошлом сезоне...
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 12:06
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 12:05
      Саша Штегеман... а где немецкая бригада???)))
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 12:02
      нет разницы кто ))) всё зависит от самих)))
      чемпионство с душком
      чемпионство с душком ответ Zenit_84 (раскрыть)
      сегодня в 12:02
      Вот и отмазка для коней появилась
      Zenit_84
      Zenit_84
      сегодня в 12:00
      Будет австрийцам подсуживать
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