Матч «Вольфсберг» — ЦСКА обслужит немецкая бригада арбитров

1603184410

сегодня, 12:00

ЦСКА на выезде сыграет с австрийским «Вольфсбергом» в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы.

Пресс-служба УЕФА сообщает, что на этой встрече будет работать немецкая бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном. Помогать ему будут Кристиан Гиттельманн и Доминик Шааль. Резервным судьей станет Серен Сторкс.