Матч «Вольфсберг» — ЦСКА обслужит немецкая бригада арбитров

ЦСКА на выезде сыграет с австрийским «Вольфсбергом» в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы.
Пресс-служба УЕФА сообщает, что на этой встрече будет работать немецкая бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном. Помогать ему будут Кристиан Гиттельманн и Доминик Шааль. Резервным судьей станет Серен Сторкс.
Встреча «Вольфсберг» — ЦСКА пройдет 22 октября в Австрии.
А Где же безбородов?
А Где же безбородов?
А если серьезно, играть надо с любым соперником и при любом судействе. Желательно играть достойно, а не как в прошлом сезоне...
А если серьезно, играть надо с любым соперником и при любом судействе. Желательно играть достойно, а не как в прошлом сезоне...