Гаич: «Счастлив, что забил свой первый гол за ЦСКА»

Нападающий ЦСКА подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (1:1).

Счастлив, что забил свой первый гол в таком важном турнире, как Лига Европы. К сожалению, результат получился не такой, как мы ожидали. Но я рад, что вышел в старте и забил первый гол.

Мы прекрасно понимали, что качество поля оставляет желать лучшего. Низом разыгрывать мяч будет сложно, поэтому моя задача была цепляться за все верховые длинные передачи, сбрасывать их на партнеров, а также давить на защитников, с которыми я всё время боролся.

Прекрасно изучили сильные и слабые стороны «Вольфсберга». Четко понимали, где будут свободные зоны и через какие пространства нам играть.