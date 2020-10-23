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Гаич: «Счастлив, что забил свой первый гол за ЦСКА»

сегодня, 19:00
ВольфсбергЛоготип футбольный клуб Вольфсберг1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий ЦСКА Адольфо Гаич подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (1:1).

Счастлив, что забил свой первый гол в таком важном турнире, как Лига Европы. К сожалению, результат получился не такой, как мы ожидали. Но я рад, что вышел в старте и забил первый гол.

Мы прекрасно понимали, что качество поля оставляет желать лучшего. Низом разыгрывать мяч будет сложно, поэтому моя задача была цепляться за все верховые длинные передачи, сбрасывать их на партнеров, а также давить на защитников, с которыми я всё время боролся.

Прекрасно изучили сильные и слабые стороны «Вольфсберга». Четко понимали, где будут свободные зоны и через какие пространства нам играть.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:14
Уплотнение игрового графика вынудит любого тренера проводить регулярную ротацию состава. И Ганчаренко, несмотря на его консервативность , придется это делать. Так что в ближайших матчах мы наверняка будем чаще видеть Гаича и других запасных . А если учесть , что травмы практически неизбежны, да и вирус регулярно вмешивается, то скорее всего играть будут все заявленные игроки.
Гаича с почином и продолжать в том же духе.
Всем здоровья.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:11, ред.
Соперника изучили, а в целом на победу не наиграли. Гаич забил, а потом оставшуюся часть своего игрового времени стал больше походить на неуклюжего медведя. Пора Адольфо уже окончательно освоиться и отрабатывать выданные ранее авансы.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 19:09
Красиво забил, с почином!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:08
Для полноты счастья надо лигу выиграть.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:07
Забил мяч и хорошо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:06
Давай,больше ни каких поражений и ничьих,только победы,забей штук десять !
David Young
David Young
сегодня в 19:01, ред.
Понятное чувство. Желаю ещё много забить.
beefs
beefs
сегодня в 19:01
нужно было выигрывать....
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:01
Да это и понятно, что счастлив)
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