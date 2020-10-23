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Самедов: «Продолжу играть, если получится восстановиться от травм»

сегодня, 17:16

Бывший игрок сборной России Александр Самедов заявил, что готов продолжить выступать за «Знамя», если ему позволит здоровье.

Сейчас травмы идут одна за другой, если получится восстановиться, конечно, ещё поиграю. Если так и будет преследовать, то смысла уже не будет. Беспокоит колено, после паузы вроде начинаешь, но тело отвыкает от нагрузок, получается рецидив. Восстанавливаюсь уже два месяца.

С руководством пока ничего не обсуждал. Ребята ждут возвращения, но надо смотреть реально на вещи. Если тело не позволяет, значит, не будет смысла. Пока ничего не загадываю, надеюсь на лучшее, но в этом году уже вряд ли получится выйти на поле.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:42
Раз тело отказывает , тогда лучше повесить бутсы на гвоздь.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 17:37
Лучше продолжай продавать арбузы. ))))
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 17:37
Самедова больше ресторанный бизнес интересует
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:29
Играй,без тебя както непривычно!
drug01
drug01
сегодня в 17:26
А как же арбузы????
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:16
Здоровья ему побольше...
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