Самедов: «Продолжу играть, если получится восстановиться от травм»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов заявил, что готов продолжить выступать за «Знамя», если ему позволит здоровье.
Сейчас травмы идут одна за другой, если получится восстановиться, конечно, ещё поиграю. Если так и будет преследовать, то смысла уже не будет. Беспокоит колено, после паузы вроде начинаешь, но тело отвыкает от нагрузок, получается рецидив. Восстанавливаюсь уже два месяца.
С руководством пока ничего не обсуждал. Ребята ждут возвращения, но надо смотреть реально на вещи. Если тело не позволяет, значит, не будет смысла. Пока ничего не загадываю, надеюсь на лучшее, но в этом году уже вряд ли получится выйти на поле.