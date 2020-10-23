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Шварц: «Тедеско? Слышал, что лучше с ним не общаться»

сегодня, 17:32

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о наставнике «Спартака» Доменико Тедеско.

Тедеско? Слышал, что лучше с ним не общаться. Мы знаем друг друга, наши команды играли в Бундеслиге. С Доменико не общался, но общался с Кураньи. Чётко понимаю, что дерби со «Спартаком» — это огонь. Мы полностью сконцентрированы пока на завтрашней игре, а дальше будет двигаться шаг за шагом.

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Все комментарии
FESCO
FESCO
сегодня в 17:52
Даже в Германии румына не уважают.
nubom
nubom
сегодня в 17:51
Шифруются редиски, а сообщения передают через фрейфе Куранью...
Igo0rek
Igo0rek ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
сегодня в 17:48
Почему с клоуном?
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 17:42
Спроси у Тедеско.Он хочет с тобой общаться.Скажет кто он такой.(((
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:41, ред.
Тедеско зашквареный что ли?
Поручкаешся и сам такой! теперь понятно почему Гончаренко не стал этого делать!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:40
Правильно Шварц отметил . Боится , а значит уважает.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 17:39
Он ему комплемент отвесил или постебался над физруком?
Faustello
Faustello
сегодня в 17:35
Шварц шпигам не товарищ)))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 17:35
О чем с клоуном общаться ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:32
Кураньи был хорошь!
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