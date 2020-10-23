Шварц: «Тедеско? Слышал, что лучше с ним не общаться»

Новый главный тренер «Динамо» поделился мнением о наставнике «Спартака» .

Тедеско? Слышал, что лучше с ним не общаться. Мы знаем друг друга, наши команды играли в Бундеслиге. С Доменико не общался, но общался с Кураньи. Чётко понимаю, что дерби со «Спартаком» — это огонь. Мы полностью сконцентрированы пока на завтрашней игре, а дальше будет двигаться шаг за шагом.