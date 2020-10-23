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Шварц: «Мы планируем играть в энергичный футбол, смело идти вперёд»

сегодня, 17:36

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о тренерском штабе команды и стиле игры, который он хочет поставить в московском клубе.

У тренерского штаба будут разные сферы ответственности. Будем анализировать соперников: их сильные, слабые стороны. Будем проводить тренировки вместе. Что касается Волкана Булута, то у него большой опыт работы вторым тренером в Бундеслиге, а Андрея Воронина знаю давно. Он долго играл в «Динамо». Он будет помогать мне осуществлять связь с командой. Плюс, он был очень умным игроком.

За последние две-три недели штабом была проделана большая работа. Здесь стоит отметить и остальных тренеров. Зимой не планируем больше никого в штаб приглашать. У нас хорошая связка, этого будет достаточно.

Мы планируем играть в интенсивный, энергичный футбол. Планируем играть смело вперёд, но это не вопрос одного дня. Нам нужно делать шаги, чтобы добиться того, что мы хотим видеть.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 17:41
Welcome to FNL again!)))
ДСА
ДСА
сегодня в 17:38
Пару раз 0-3 получат и одумаются.
beefs
beefs
сегодня в 17:38
только не растягивайте на долго...
shlomo
shlomo
сегодня в 17:37
Ну заява хорошая...реализуй
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