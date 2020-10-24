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Джампаполо — о возможном увольнении: «Клуб доверяет мне»

сегодня, 11:27

Главный тренер «Торино» Марко Джампаоло прокомментировал слухи о его возможном увольнении из-за неудовлетворительных результатов команды.

Когда летом мы пришли к соглашению, первое, что я сделал, — это подтвердил мои представления о футболе. Клуб доверяет мне, я не заметил раздражения, как и со стороны игроков.

Я знаю, что время в футболе может быть немного абстрактным понятием, потому что нужно зарабатывать очки, но прогресс также измеряется отношением футболистов к делу и верой в то, над чем мы работаем.

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:28
В серии Б уволят)
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